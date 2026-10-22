Kujisomea: Urithi wa Maarifa Tusiopaswa Kuuacha

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (AS) –ABNA– Kujisomea ni miongoni mwa njia muhimu za kukuza maarifa, kuimarisha uwezo wa kufikiri na kupanua upeo wa mwanadamu. Kusoma si shughuli inayowahusu wanafunzi pekee, bali ni utamaduni unaopaswa kuandamana nasi katika hatua zote za maisha. Kumaliza shule au chuo hakumaanishi kwamba safari ya kujifunza imefika mwisho; badala yake, ni mwanzo wa kujifunza kwa kujitegemea.

Katika dunia ya leo, yenye mabadiliko ya haraka katika sayansi, teknolojia na maisha ya kijamii, kujisomea ni hitaji muhimu kwa kila mtu anayetamani kuendelea kukua kiakili na kimaadili.

1. Makundi ya Watu Wanaopaswa Kujisomea

Kujisomea kunawahusu watu wote, bila kujali umri au kiwango cha elimu.

Watoto na wanafunzi: Huwasaidia kukuza msamiati, ubunifu na uwezo wa kuelewa mambo mbalimbali.

Vijana: Huwapa maarifa ya kukabiliana na changamoto za maisha na kufanya maamuzi yenye busara.

Wazazi na walezi: Huwasaidia kuboresha malezi, mawasiliano na mahusiano ya kifamilia.

Walimu na viongozi wa dini: Huwapa nafasi ya kuongeza maarifa na kuboresha namna wanavyofundisha na kuwaongoza wengine.

Waandishi na wataalamu: Huwasaidia kuboresha lugha, ujuzi, ubunifu na ubora wa kazi zao.

Watu wazima na wazee: Huwapa nafasi ya kuendelea kujifunza, kuelewa mabadiliko ya jamii na kushiriki katika maendeleo yake.

Kwa hiyo, hakuna mtu anayepaswa kujiona kuwa amefikia kiwango ambacho hahitaji kujifunza tena.

2. Faida za Kujisomea

Kujisomea kuna faida nyingi, zikiwemo:

Kwanza, kuongeza maarifa. Kusoma vitabu vya dini, historia, sayansi, falsafa na taaluma nyingine hutuwezesha kuelewa mambo ambayo hatukuyafahamu hapo awali.

Pili, kukuza uwezo wa kufikiri. Kusoma hutufundisha kuchambua hoja, kutathmini taarifa na kufanya maamuzi kwa kutumia maarifa badala ya kufuata kila tunachosikia.

Tatu, kuboresha lugha. Mtu anayesoma mara kwa mara huongeza msamiati na kuboresha uwezo wake wa kuzungumza na kuandika kwa ufasaha.

Nne, kutatua changamoto. Maarifa tunayopata kupitia vitabu yanaweza kutusaidia kutafuta suluhisho la matatizo ya familia, kazi na jamii.

Tano, kujenga maadili. Vitabu vinavyozungumzia dini, historia na maisha ya watu wema vinaweza kutuchochea kutenda kwa uadilifu, huruma na hekima.

3. Kujisomea ni Njia ya Kuongeza Maarifa

Maarifa hayana mwisho. Kila kitabu kinaweza kutufungulia mlango wa mawazo mapya na kutuchochea kutafuta majibu ya maswali mbalimbali.

Ni vizuri kila mtu awe na eneo analolipenda zaidi, lakini pia asome kuhusu taaluma nyingine ili kupanua mtazamo wake. Hata hivyo, tunapaswa kuchagua vyanzo vinavyoaminika na kuthibitisha taarifa tunazozipata, hasa katika mitandao ya kijamii.

Tusisome kwa lengo la kujionyesha kuwa tuna maarifa mengi, bali tusome ili kuelewa, kuboresha maisha yetu na kuwanufaisha wengine.

4. Tusiache Utamaduni wa Kujisomea

Katika zama hizi za teknolojia, simu na intaneti vinaweza kutumiwa kama nyenzo za kujifunzia. Tunaweza kusoma vitabu vya kielektroniki, makala na machapisho mbalimbali. Hata hivyo, tunapaswa kujiepusha na matumizi ya teknolojia yanayopoteza muda bila kutuongezea manufaa.

Tujenge tabia ya kutenga muda wa kusoma kila siku, hata kama ni dakika 15 au 20. Tuhamasishe watoto kupenda vitabu, tubadilishane vitabu na marafiki, na tuunge mkono uanzishwaji wa maktaba katika jamii zetu.

Jambo muhimu si kusoma kurasa nyingi pekee, bali ni kuelewa tulichosoma, kukitafakari na kutumia maarifa hayo katika maisha ya kila siku.

Kumaliza shule si mwisho wa kujifunza, na kutokuwa mwanafunzi darasani si sababu ya kuacha kusoma. Elimu ni safari inayoendelea kadiri tunavyoishi.

Hitimisho

Kujisomea ni uwekezaji katika maisha yetu na katika maendeleo ya jamii. Hutusaidia kuongeza maarifa, kuboresha lugha, kupanua fikra na kuwa watu wenye uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto.

Tusisubiri mpaka tupate muda mwingi au vitabu vingi. Tuanze na kile tulicho nacho na tuendelee hatua kwa hatua. Tuwajengee watoto wetu utamaduni wa kusoma na tuwe mifano bora kwa vitendo.

Tusome ili tujue, tujue ili tuelewe, na tuelewe ili tutende kwa hekima na kuwa na manufaa kwa jamii yetu.

Wakatabahu: Al-Muhtaram Salum Bendera