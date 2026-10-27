Mashtaka mapya ya kingono dhidi ya Trump katika kizingiti cha uchaguzi wa Marekani

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna ikinukuliwa kutoka Al Jazeera, kesi ya Jeffrey Epstein kabla ya uchaguzi wa kati wa Marekani kwa mara nyingine imejikuta kwenye kilele cha maendeleo ya kisiasa ya nchi hii, kiasi kwamba Wanademokrasia walitaka kuwekwa mwendesha mashtaka maalum huru kuchunguza uhusiano wa Rais wa Marekani Donald Trump na mhalifu huyu wa kingono.

Kwa mujibu wa taarifa hii, gazeti la New York Times lilisistiiza kwamba Wanademokrasia wanatuhumu Wizara ya Haki ya Marekani kwa kuficha ushahidi unaohusiana na suala hili. Hii ilikuwa wakati Ikulu ya White House inakataa mashtaka haya.

Hatua ya Wanademokrasia imesababisha kesi ya Epstein kuvutia umakini wake tena wiki moja kabla ya uchaguzi wa kati wa nchi hii.

Ombi hili limeandaliwa kwa msingi wa ripoti iliyoandaliwa na wafanyakazi wa Wanademokrasia wa Kamati ya Mahakama ya Baraza la Wawakilishi yenye kichwa "Tuna mambo ya pamoja, Jeffrey." Ripoti hii inahusu kumbukumbu na ushuhuda wa wanawake ambao maneno yao yalikuwa na uhusiano na mzunguko wa Epstein.

Gazeti la Newsweek pia lilisistiiza kwamba ripoti hii ilichunguza masimulizi ya wanawake 11, ambao kwa mujibu wa Wanademokrasia watano kati yao waliwasilisha mashtaka ya moja kwa moja kuhusu unyanyasaji mkubwa wa kingono wa Trump katika mazingira yanayohusiana na Epstein au mbele yake. Ripoti hii inajumuisha mashtaka yaliyowasilishwa ikiwa ni pamoja na simulizi la Beatrice Cole ambaye alisema kwamba baada ya kukutana na Trump na Epstein katika hoteli ya Plaza mwaka 1993, alishambuliwa kingono na Trump.

Katika ripoti hii kuna rejeleo la ushuhuda wa Stacey Williams ambaye alimtuhumu Trump kwa unyanyasaji wa kingono kwake katika Trump Tower wakati Epstein alikuwa akihudhuria. Simulizi la Maria Farmer, mmoja wa waokokaji wa kesi ya Epstein, pia liko katika ripoti hii. Alisema kwamba alikutana na Trump katika ofisi ya Epstein huko New York.

Jeffrey Epstein, mfanyabiashara wa Marekani, alifuatiliwa kwa mashtaka ya uhalifu wa kingono na biashara ya watu walio chini ya umri wa kisheria na alikufa mwaka 2019 akiwa kizuizini. Kesi yake kwa sababu ya uhusiano wake mpana na watu wa kisiasa na kiuchumi na maswali yaliyowasilishwa kuhusu ukubwa wa mtandao wa unyanyasaji wa kingono, bado inavutia umakini wa umma wa Marekani.