Jeshi la Marekani laanza kuchimba makaburi ya muda

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, jeshi la Marekani lilifanya mazoezi ya kuandaa maeneo ya maziko ya muda kwa kiwango kikubwa ili kudumisha utayari dhidi ya migogoro mikubwa ya kijeshi inayowezekana.

Tovuti ya Defense News ikinukuliwa na jeshi la Marekani iliripoti kwamba mazoezi haya yalifanyika kwa lengo la kuchunguza uwezo wa vikosi vya nchi hii kuchimba haraka makaburi ya muda katika mazingira ya vita na kusimamia mchakato huu ikiwa migogoro mikubwa itatokea.

Pia iliripotiwa kwamba lengo kuu la mazoezi haya lilikuwa kuongeza kasi ya shughuli za maziko ya muda na wakati huo huo kuhifadhi mabaki ya miili kwa utambuzi sahihi wa wanajeshi waliouawa.

Mazoezi haya yalifanyika katika jimbo la Carolina Kaskazini na kwa ushiriki wa wahandisi wa kijeshi, waokoaji na wataalamu wa nyanja zinazohusiana. Vikosi vilivyoshiriki vilitumia vifaa maalum, ikiwa ni pamoja na tingatinga, kutekeleza shughuli ili kutathmini kasi na ufanisi wa kuandaa maeneo ya maziko ya muda katika mazingira ya dharura.

Jeshi la Marekani pia linakusudia kufanya hatua inayofuata ya mazoezi haya katika masika ya mwaka 2027.