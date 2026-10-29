Politico: Huko Washington kumejitokeza aina ya uchovu kwa Netanyahu

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, tovuti ya Politico ikinukuu afisa wa zamani wa serikali ya Donald Trump, rais wa Marekani, iliripoti kwamba ushindi wa wapinzani katika uchaguzi wa utawala wa Kizayuni ungeweza kuwa fursa ya kuzuia mchakato huu wenye hasara kwa kushughulika na utawala wa Israeli kwa namna isiyochochea

Afisa huyu wa zamani, akirejelea hali iliyotawala Washington baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi, alisema: hapa kuna uchovu kwa Netanyahu

Kama ilivyoandikwa na Politico, mkwamo wa uchaguzi katika maeneo yaliyokaliwa umeharibu matumaini huko Washington ya kurekebisha haraka mahusiano ya Marekani na Israeli; mahusiano ambayo katika kipindi kirefu cha uwaziri mkuu wa Benjamin Netanyahu yalipata mvutano kati ya vyama vyote viwili vikuu vya Marekani

Licha ya kuunga mkono kwa wazi kwa Trump kwa Netanyahu, sehemu za serikali ya Marekani na vyama vyote viwili katika Congress zilikuwa na matumaini kwamba wapinzani watashinda katika uchaguzi na kubadilisha mchakato wa kuzorota kwa mahusiano ambao wanauhusisha na sera za Netanyahu

Wakosoaji wa Netanyahu huko Washington wanatoka katika nyanja mbalimbali za kisiasa; kutoka kwa Wanademokrasia wa wastani na wa maendeleo hadi JD Vance, makamu wa rais wa Marekani na sehemu ya msingi wa wafuasi wa harakati ya «MAGA» ambao wanapinga ushiriki wa Marekani katika vita vya nje