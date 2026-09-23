Sardar Hasanzadeh: taifa la Iran limeamua kumfanya adui apige magoti

Kwa ripoti ya mwandishi wa Abna, Sardar Hasanzadeh, kamanda wa Kikosi cha Tehran Kuu, kando ya sherehe ya ufunguzi wa mafunzo ya kijeshi «Jan Fadaye Iran» katika uwanja wa Imam Hussein (amani iwe juu yake) alisema: nchi ambayo kati ya idadi ya watu wake ya takriban milioni 90, zaidi ya milioni 30 wamejisajili na wamejipanga, inaonyesha nia ya taifa la Iran ya kutetea nchi.

Aliongeza: idadi hii ya watu ilishiriki katika mazoezi makubwa ambayo sehemu yake ilifanyika Tehran na iliambatana na uwepo wa watu 313,000, na baada ya hapo pia wanapitia hatua zao za mafunzo kwa utayari kamili.

Kamanda wa Kikosi cha Tehran alisisitiza: hii inamaanisha kwamba taifa limeamua kumshinda adui wake na kumvunja chini ya miguu yake.

Hasanzadeh aliendelea: ni nia ya taifa ambayo inamfanya adui apige magoti na hii ni ukweli. Mahali popote ambapo mataifa yanasimama na kujilinda wenyewe, nchi yao na taifa lao, kama tunavyoshuhudia katika Iran yetu pendwa, kwa kawaida adui hatafika popote.

Alibainisha: kutoka siku hizi hizi adui anachora kushindwa kwake mwenyewe katika akili yake.