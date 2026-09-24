Bloomberg: China imepata sehemu nyeti za vipengele vya F-35

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu mtandao wa Al-Jazeera, shirika la habari la Marekani la Bloomberg, ikinukuu vyanzo ambavyo liliwaita wenye ujuzi, lilitangaza kwamba China imepata sehemu za vipengele vinavyohusiana na ndege ya kivita F-35 ambavyo yanatarajiwa kuwa nyeti.

Kwa mujibu wa ripoti hii, vipengele vinavyohusiana na ndege ya kivita F-35 wakati wa kusafirishwa kutoka Australia kwenda Marekani, vilibadilisha njia yao kwa namna isiyojulikana na ya kificho kuelekea Hong Kong.

Bloomberg pia, ikinukuu Wizara ya Vita ya Marekani (Pentagon), iliripoti kwamba wizara hii inafahamu suala linalohusiana na mzigo unaojumuisha vipengele visivyoweza kutumika vya ndege za kivita F-35.