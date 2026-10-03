Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, kufuatia mashtaka ya uongo ya Waziri Mkuu wa Uingereza dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, "Hugo Shorter", balozi wa nchi hii huko Tehran, Alhamisi tarehe 9 ya mwezi wa Mehr aliitwa na "Majid Takht-Ravanchi", Naibu wa Kisiasa wa Waziri wa Mambo ya Nje, na kupewa malalamiko makali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuhusu kuendelea kwa mwelekeo wa uharibifu wa serikali ya Uingereza kuelekea Iran.

Katika mkutano huu wa kuitwa, Naibu wa Kisiasa wa Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, akikumbusha uwajibikaji wa kimataifa wa serikali ya Uingereza kwa sababu ya vitendo vingi vya ukiukaji dhidi ya taifa la Iran, hasa kutoa kambi za kijeshi na vifaa vilivyo chini ya mamlaka ya Uingereza kwa ajili ya maandalizi na utekelezaji wa uvamizi wa kijeshi wa Marekani-Kizayuni dhidi ya Iran, alisisitiza: "Kampeni ya propaganda ya hivi karibuni ya serikali ya Uingereza katika kuwasilisha mashtaka yasiyo na msingi kwa kisingizio cha jaribio la uharibifu katika kambi ya Fairford, haiwezi kabisa kufunika ushirikiano wa Uingereza katika uvamizi wa kijeshi dhidi ya taifa la Iran, na serikali ya Uingereza inapaswa kuwajibika kwa kushiriki katika uhalifu wa uvamizi na uhalifu wa kivita uliofanywa na Marekani na utawala wa Kizayuni."

Takht-Ravanchi, akikataa madai yasiyo na msingi na ya chini ya maafisa wa Uingereza katika kuhusisha mpango wa uharibifu katika kambi ya kijeshi ya Fairford na Iran, alisisitiza umuhimu wa maelezo rasmi ya serikali ya Uingereza katika suala hili na kurekebisha mwelekeo wake usiofaa kuelekea Iran.

Balozi wa Uingereza alisisitiza kwamba atawasilisha malalamiko ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa London.