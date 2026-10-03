Walinzi wa Mapinduzi: Enzi ya vitisho bila gharama imekwisha

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika taarifa kwa ajili ya kumbukumbu ya pili ya operesheni "Ahadi ya Kweli 2", tarehe kumi ya mwezi wa Mehr walitaja kama ukumbusho wa operesheni hii na shambulio la makombora la Kikosi cha Anga na Nafasi cha Walinzi dhidi ya malengo katika maeneo yaliyokaliwa mwaka 1403 (2024).

Katika taarifa hii inasemwa: Tarehe kumi ya mwezi wa Mehr inakumbusha epiki ya kihistoria na ya kudumu "operesheni Ahadi ya Kweli 2" na shambulio la kihistoria na la fahari la Kikosi cha Anga na Nafasi cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu mwaka 1403; operesheni ambayo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kujibu kuuawa kwa makamanda na viongozi wa uwanja wa Upinzani ikiwa ni pamoja na shahidi Ismail Haniyeh, shahidi Sayyid Hassan Nasrallah na shahidi Luteni Jenerali wa Walinzi Abbas Nilforushan, ililenga malengo katika maeneo yaliyokaliwa kwa makombora na ndege zisizo na rubani za kulenga kwa usahihi.

Walinzi katika kuendelea waliona operesheni hii, mbali na kujibu uvamizi na uhalifu wa utawala wa Kizayuni, ikibeba ujumbe wa wazi kwa maadui wa taifa la Iran, na walisisitiza: "Enzi ya vitisho bila gharama imekwisha, na uvamizi wowote utafuatiwa na jibu la kumfanya ajute na la uchungu."

Katika sehemu nyingine ya taarifa hii, wakielekeza kwenye jukumu la makamanda wakuu wa Walinzi katika kubuni na kutekeleza operesheni "Ahadi ya Kweli 2", inasemwa: Operesheni hii ya kimkakati ilifanyika chini ya uongozi na busara ya shahidi Luteni Jenerali wa Walinzi Mohammad Bagheri, uongozi wa shahidi Luteni Jenerali wa Walinzi Hossein Salami, fikra za kiufundi na mamlaka ya kushambulia ya shahidi Luteni Jenerali wa Walinzi Amir Ali Hajizadeh na ufahamu wa kiutendaji na roho ya jihadi ya shahidi Luteni Jenerali wa Walinzi Mahmoud Bagheri na ilionyesha nguvu ya makombora ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu pia, wakikumbuka kumbukumbu na majina ya mashahidi wa uwanja wa Upinzani na vikosi vya silaha, walisisitiza: Mamlaka ya Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu katika vita vya hivi karibuni pamoja na vikosi vingine vya silaha vilionyeshwa mbele ya Amerika na utawala wa Kizayuni, na hii ilifanya taasisi hii kuwa moja ya nguzo za nguvu za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran machoni pa marafiki na maadui.