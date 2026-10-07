Rubio: Mlango wa Hormuz umefunguliwa!

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kutoka Al-Jazeera, Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Amerika, alidai kwamba Washington haiwezi kukubali kwamba nchi moja iwe na udhibiti wa njia ya bahari muhimu.

Rubio katika mkutano na waandishi wa habari huko Ugiriki alisema kwamba lazima kuwe na njia na vyanzo mbalimbali vya kusambaza nishati na Amerika haiwezi kukubali utegemezi wa njia moja maalum ya bahari.

Yeye ili kuathiri mgogoro na bei ya nishati sambamba na maafisa wa nchi yake, alidai: Mlango wa Hormuz umefunguliwa na kiasi cha mafuta kinachotoka sasa kupitia ndani yake ni sawa kabisa na kiasi kilichokuwa kikitoka kabla ya kufungwa kwake.

Waziri wa mambo ya nje wa Amerika pia bila kuzingatia uvunjifu wa ahadi na matakwa kupita kiasi ya nchi yake kuhusu Iran alidai: Iran haikuweza kutumia fursa kadhaa za kufikia makubaliano na Washington kuhusu mpango wake wa nyuklia.

Rubio alidai kwamba Iran haitapata kamwe silaha za nyuklia na Tehran inajaribu kuwaondoa wanajeshi wa Amerika kutoka eneo hilo; hatua ambayo kwa mujibu wake Donald Trump, rais wa Amerika, hatakubali.

Yeye pia alidai kwamba Iran imepoteza udhibiti kamili wa Mlango wa Hormuz.

Matamshi ya waziri wa mambo ya nje wa Amerika yametolewa wakati bei ya mafuta na nishati katika Amerika na nchi za Ulaya zimevunja rekodi na zinaendelea kupanda.