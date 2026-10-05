Sheikh Isa Qassim: Maamuzi ya Serikali ya Bahrain dhidi ya Mashia Hayakubaliki

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Ayatullah Sheikh Isa Qassim, mwanazuoni na kiongozi wa kidini wa Bahrain, katika ujumbe wake amepinga mfululizo wa maamuzi yaliyotolewa na mamlaka ya nchi hiyo, akisisitiza kuwa maamuzi hayo hayakubaliki kwa mujibu wa msingi wa kumpwekesha Mwenyezi Mungu (Tawhidi), na kwamba waumini wana msimamo mmoja kuyakabili.

Ayatullah Sheikh Isa Qassim amesema katika ujumbe huo:

“Huu ni mkusanyiko wa maamuzi yaliyotolewa na sera ya utawala wa mabavu nchini Bahrain, ambayo yote yanakataliwa kwa kipimo cha Tawhidi ya Mwenyezi Mungu Mtukufu.”

Ameongeza:

“Kwa waja wa Mwenyezi Mungu, hakuna sheria wala amri nyingine isipokuwa ile inayotoka kwa Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye Mola na Mola wa kuabudiwa pekee.”

Akizungumzia msimamo wa waumini dhidi ya maamuzi hayo, Ayatullah Isa Qassim amesisitiza kuwa jibu la waumini, iwe kwa pamoja au mmoja mmoja, kuhusu maamuzi yote hayo ni jibu moja, nalo ni kauli ya Tawhidi: “Lā ilāha illā Allāh” — Hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu.

Ameendelea kueleza kuwa jibu hilo linaonesha upinzani mkali dhidi ya maamuzi hayo na msimamo madhubuti wa kuyakabili. Amesema kuwa kuna mgongano wa wazi kati ya maamuzi hayo na suala la Tawhidi, ambao hauwezi kutatuliwa kwa njia nyingine, kwa sababu Tawhidi haiwezi kuvunjwa wala kushindwa.

Mwanazuoni huyo wa Bahrain pia amesisitiza kuwa msimamo huo si msimamo wa kimantiki au wa kiutendaji pekee, bali unatokana na hukumu ya Sharia na matakwa ya dini ya haki. Kwa mujibu wake, msimamo huo unapaswa kuchukuliwa bila kuathiriwa na hesabu au maslahi ya kisiasa na kidunia—maslahi ambayo mara nyingi huwa chanzo cha migogoro baina ya watu katika maisha ya dunia.

Aidha, Ayatullah Isa Qassim amesisitiza umuhimu wa Muislamu kushikamana na hukumu za Mwenyezi Mungu, akisema:

“Muislamu wa kweli anajua kwamba akimtaka ndugu yake Muislamu amwasi Mola wake Mkuu katika yale anayoyaamuru na kuyakataza, na atangulize matakwa yake mbele ya matakwa ya Mwenyezi Mungu, basi atakuwa amemtaka jambo lisilowezekana.”

Mwisho, Ayatullah Sheikh Isa Qassim amesisitiza utawala wa matakwa ya Mwenyezi Mungu, akieleza kwamba mbele ya matakwa ya Mwenyezi Mungu, hakuna chochote chenye uwezo wa kusimama au kupinga utekelezaji wake.