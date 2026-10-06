Prof. Marandi: Iran Haitasubiri Kushambuliwa, Inaweza Kuchukua Hatua ya Kwanza Ikibaini Shambulizi Linakaribia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA –, Iran inaweza kutosubiri kupokea shambulizi la kwanza endapo itabaini kuwa Marekani au majeshi washirika yanajiandaa kufanya shambulizi dhidi yake.

Kauli hiyo imeelezwa na Prof. Seyed Mohammad Marandi, ambaye amesema kuwa vikosi vya kijeshi vya Iran vimeweka wazi kwamba vinaweza kuchukua hatua ya mapema iwapo vitabaini dalili za shambulizi linalokuja.

Marandi amesema: “Majeshi ya Iran yamesema kwamba iwapo tutaona kuna mpango wa kuishambulia Iran, tutashambulia kwanza.”

Kwa mujibu wa mtazamo huo, Iran inaweza kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati pamoja na maeneo mengine yanayoweza kutumika kama sehemu za kuanzisha mashambulizi, kabla ya ndege za kivita au makombora ya Marekani kutekeleza shambulizi kubwa dhidi ya Iran.

Kauli hiyo inaashiria uwezekano wa mabadiliko katika namna vita vinaweza kuanza, ambapo uwanja wa mapambano unaweza kuanza kabla ya shambulizi kubwa la kwanza la Marekani kutekelezwa.

Katika miaka ya nyuma, mipango ya kijeshi ya Marekani imekuwa ikizingatia kwa kiasi kikubwa uwezo wa Washington kuamua muda na namna ya kuanzisha operesheni za kijeshi, huku wapinzani wake wakitarajiwa kujibu baada ya kushambuliwa. Hata hivyo, mtazamo unaoelezwa kuhusu Iran unaashiria kwamba Tehran inaweza kujaribu kuzuia au kuvuruga shambulizi linalotarajiwa kabla halijaanza.

Taarifa mbalimbali kuhusu uwezo wa kijeshi wa Iran pia zinaonyesha kuwa mkakati wake unategemea kutumia makombora, ndege zisizo na rubani, ulinzi wa anga na uwezo wa kushambulia malengo ya kijeshi katika eneo pana la Mashariki ya Kati. Uchambuzi wa Al Jazeera umeeleza kwamba mafundisho ya kijeshi ya Iran yamejengwa kwa lengo la kuzuia adui kupata ushindi wa haraka na kuongeza gharama za kuendeleza vita.

Msimamo wa Iran kuhusu kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo pia umeelezwa na viongozi wake. Mnamo Februari 2026, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran Abbas Araghchi alisema kuwa Iran ingelenga vituo vya Marekani katika Mashariki ya Kati iwapo Marekani ingeishambulia Iran.

Hata hivyo, kauli kuhusu “shambulizi la kwanza” inapaswa kueleweka kama msimamo au onyo linalohusishwa na viongozi na wachambuzi wa upande wa Iran, na si uthibitisho kwamba Iran imeamua kuanzisha shambulizi katika muda fulani.

Kwa upande mwingine, hali ya kijeshi katika eneo hilo imeendelea kuwa ya wasiwasi. Ripoti ya Reuters ya 6 Oktoba 2026 ilisema Marekani iliondoa ndege zake za B-1 katika kituo cha RAF Fairford nchini Uingereza kutokana na hofu kuhusu uwezekano wa shambulizi la ndege zisizo na rubani linalohusishwa na Iran, ingawa Iran imekanusha kuhusika.

Kauli ya Prof. Marandi, hivyo, inaonyesha kwamba katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kijeshi, Iran inataka kuonyesha kuwa haitajikita katika kusubiri shambulizi la kwanza pekee, bali inaweza kuchukua hatua iwapo itaona dalili kwamba shambulizi dhidi yake linakaribia.