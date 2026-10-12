Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Sardar Hossein Mohebbi, naibu wa uhusiano wa umma na msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi, kwa kuchapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii alisema: Katika vita vya Carrhae, jeshi la Crassus liliharibiwa na wanaume wa Parthia. Katika vita vya Edessa, jeshi la Valerian lilitekwa na wapiganaji wa Sassanid.

Akitaja vita vya hivi karibuni vilivyolazimishwa, aliongeza: Katika vita vya Ramadhani, majeshi ya Epstein katika Ghuba ya Uajemi yalitawanywa kwa nguvu na wapiganaji wa Iran ya Kiislamu, na katika vita vya mwisho, ustaarabu wa Magharibi utarudi kwa aibu katika Ghuba ya Nguruwe.

Msemaji wa Walinzi wa Mapinduzi mwishoni mwa ujumbe wake alisisitiza: Tunangojea...