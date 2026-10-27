Meja Jenerali Abdollahi: Hakuna chombo chochote cha uvunjaji sheria kitakachopata usalama

Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari la Abna, Meja Jenerali Abdollahi, Mkuu wa Staff wa Majeshi ya Ulinzi ya nchi yetu, akishukuru wapiganaji wa kujitoa mhanga wa jeshi, Walinzi wa Mapinduzi na Basij, alitangaza: Kinyume na madai ya propaganda na vyombo vya habari ya viongozi wa Marekani kwamba Mlango wa Hormuz uko wazi na huru, njia hii ya maji ya kimkakati imefungwa kabisa na inasimamiwa chini ya udhibiti na uangalizi wa jeshi la majini lenye nguvu la Walinzi wa Mapinduzi.

Meja Jenerali Abdollahi wakati wa ziara ya pwani za Bahari ya Oman pia alitangaza: Vikosi vya majini na ardhini vya jeshi, pamoja na kuwa na utayari na mori wa juu, vina udhibiti na uangalizi kamili juu ya maji ya wazi ya Bahari ya Oman na pwani zake, na kwa kuweka chini ya uangalizi harakati zote za adui katika eneo hilo, haviruhusu vyombo vya uvunjaji sheria kupita.

Mkuu wa Staff wa Majeshi ya Ulinzi katika ziara hizi zilizofanyika na uwepo wa makamanda wa vikosi vya majini vya Walinzi wa Mapinduzi na jeshi, alitangaza: Eneo lote la Ghuba ya Uajemi na visiwa vyake, Bahari ya Oman na pwani zake, na mashariki na magharibi ya Mlango wa Hormuz kwa uwezo wa juu sana viko chini ya udhibiti wa Majeshi yenye nguvu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na pamoja na kufungwa kwa Mlango wa Hormuz, hakuna chombo chochote kitakachoruhusiwa kupita katika njia hii ya maji ya kimkakati nje ya taratibu za Iran.

Alionya: Chombo chochote cha uvunjaji sheria ambacho kwa sababu yoyote kitajaribu kupita nje ya njia iliyowekwa na taratibu za Iran, usalama wake utakuwa hatarini na kitapata madhara makubwa.

Meja Jenerali Abdollahi aliendelea kutangaza: Majeshi ya Ulinzi katika eneo la Ghuba ya Uajemi, visiwa, Mlango wa Hormuz na pwani za Bahari ya Oman yapo katika eneo hilo wakiwa tayari zaidi kuliko hapo awali na kwa vifaa vipya na vya hali ya juu zaidi kuliko awali, kwa nguvu na heshima, na yatakabiliana na uovu na uvamizi wowote wa adui kwa ukali zaidi kuliko hapo awali.