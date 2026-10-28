Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Abbas Pazouki, naibu wa mawasiliano na taarifa wa ofisi ya Makamu wa Kwanza wa Rais, katika akaunti yake katika moja ya mitandao ya kijamii aliandika: «Leo kikao cha Kamati ya Kitaifa ya Usafirishaji kilifanyika chini ya uenyekiti wa Dk Aref.

Ingawa mazingatio ya vita vya kiuchumi yanapunguza uwezekano wa kuchapisha maelezo ya nambari, ripoti za uwandani zinaonyesha ukweli mmoja: mradi wa kuzingira Iran kwa njia ya usafirishaji umeshindwa bila shaka.

Kwa kuwezesha uwezo mbalimbali wa usafirishaji na forodha wa Iran, kiasi cha biashara ya nchi kimeongezeka kwa kuonekana na wakati mwingine kwa asilimia mamia, na mshipa wa ugavi wa bidhaa za msingi na mauzo ya nje unaendelea kwa uthabiti.

Kwa kawaida, vita vya kiuchumi na vikwazo vinaweka shinikizo na gharama zake kwa biashara ya nje, lakini habari njema ni kwamba lengo la adui la kukata mawasiliano ya biashara ya nchi limeshindwa, na kushindwa kwa adui katika uwanja huu ni hakika. Kwa kuzingatia data za sasa, mchakato wa kugeuza vikwazo na kuzingira kuwa batili unaendelea, na serikali ya kumi na nne kwa kuzingatia maendeleo ya miundombinu ya usafirishaji na forodha inalenga kugeuza vitisho hivi kuwa fursa endelevu za kiuchumi kwa watu wa Iran.»