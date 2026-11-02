Jenerali wa Kizayuni: Mashambulizi mapya dhidi ya Iran katika hali ya sasa hayana faida

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukuu Russia Today, «Eliezer Marom», kamanda wa zamani wa jeshi la wanamaji la utawala wa Kizayuni na mtafiti wa Kituo cha Mafunzo ya Kimkakati cha Begin-Sadat, katika mahojiano na redio 103FM ya utawala huo alisema kwamba mashambulizi yoyote mapya dhidi ya Iran hayataleta mafanikio yanayoonekana katika jalada la nyuklia la nchi hii.

Alisisitiza kwamba isipokuwa kuwe na taarifa sahihi kuhusu harakati za karibuni za Iran kuelekea kupata silaha za nyuklia. Katika hali ya sasa hakuna haja ya kufanya mashambulizi mengine dhidi ya Iran.

Marom alisema kuhusu hili: «Kwa maoni yangu, hasara ya mashambulizi kama hayo itakuwa kubwa kuliko faida yake, na kwa sasa sipendekezi mashambulizi.»

Afisa huyu wa zamani wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni pia, akirejelea umuhimu wa jalada la nyuklia kwa Tehran, alitangaza kwamba Iran ina suala hili kama kadi kuu mkononi mwake na haitaachana nayo.

Aliendelea kuonya kwamba hata mashambulizi machache ya Marekani yanaweza kuambatana na majibu ya Iran dhidi ya vituo vya mafuta na nishati; hatua ambayo kwa mujibu wake inaweza kusababisha kupanda kwa bei ya nishati duniani na kufanya iwe vigumu zaidi kumaliza makabiliano.