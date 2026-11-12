Moja ya dalili za mabadiliko ya milinganyo nchini Israeli ni kudhoofika kwa msimamo wa Netanyahu

Kulingana na ripoti ya mwandishi wa Abna, Hojjat al-Islam Hossein Taeb, Mkuu wa Shirika la Uhamasishaji wa Wanyonge, katika sherehe ya ukumbusho wa mashahidi wa Jeshi la Anga na Nafasi la IRGC iliyofanyika asubuhi ya leo (Alhamisi) katika Jumba la Utamaduni la Imam Reza (a.s.), akielekeza mwelekeo kwa mabadiliko ya mahesabu ya adui kuhusu uwezo wa ulinzi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, alisema: Adui kabla ya vita vya siku 12 na hasa vita vya siku 40, alikuwa na picha na tathmini mahususi ya uwezo wa Iran, lakini matukio ya vita hivi viwili, hasa vita vya siku 40, yalibadilisha picha hii kwa uzito mkubwa.

Taeb akielekeza mwelekeo kwa juhudi za baadhi ya nchi za upatanishi na kushawishi Iran kuingia katika mazungumzo kabla ya kumalizika kwa uchaguzi wa Marekani alisema: Kabla ya kumalizika kwa uchaguzi wa Marekani, mapendekezo na maombi yalitolewa kutoka kwa nchi mbalimbali kwamba Iran iingie katika maelewano. Hata wakati wa vita vya siku 40, juhudi za upatanishi zilifanyika.

Akiisisitiza umuhimu wa matukio ya vita vya siku 40 katika milinganyo ya kisiasa ya kanda na dunia alisisitiza: Vita hivi vilikuwa na athari pia katika kuamua hatima ya uchaguzi wa Israeli na Marekani; kwa sababu upande wa pili ulikuwa umeweka matumaini maalum kwa matokeo ya mapambano haya ili kutimiza malengo yao ya kimkakati katika kanda.

Hojjat al-Islam Hossein Taeb, Mkuu wa Shirika la Uhamasishaji wa Wanyonge, akiendelea na hotuba yake katika sherehe ya ukumbusho wa mashahidi wa Jeshi la Anga na Nafasi la IRGC, akielekeza mwelekeo kwa athari za kisiasa na kijamii za vita vya siku 40 katika maeneo yaliyokaliwa alisema: Moja ya dalili za mabadiliko ya milinganyo ndani ya utawala wa Kizayuni ni mabadiliko ya kisiasa na kudhoofika kwa msimamo wa Netanyahu.

Akielekeza mwelekeo kwa muundo wa bunge la utawala wa Kizayuni na mabadiliko ya usawa wa kura za wapinzani wa Netanyahu aliongeza: Katika hali ambayo waziri mkuu wa utawala huu anahitaji kura 61 kati ya viti 120 vya bunge ili kuunda serikali, usawa wa kisiasa umebadilika kwa hasara ya Netanyahu na wapinzani wake wamefikia kura 67. Matukio haya yanaweza kuchukuliwa kama dalili ya kuanza kwa mabadiliko ya kisiasa katika maeneo yaliyokaliwa.

Taeb akielekeza mwelekeo kwa athari za kijamii na kiuchumi za vita kwa utawala wa Kizayuni alisema: Suala la uhamiaji wa kurudi, kutoka kwa mtaji kutoka maeneo yaliyokaliwa na kuharibika kwa hali ya kijamii na kiuchumi ya utawala huu ni miongoni mwa dalili za hali mpya. Sekta ya utalii ambayo inachukuliwa kama moja ya vyanzo vya mapato ya utawala wa Kizayuni pia imeathiriwa na hali ya usalama na athari za vita.