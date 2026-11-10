Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ayatollah Reza Ramezani, Jumanne usiku, tarehe 19 Aban 1405 (10 Novemba 2026), katika kikao cha maombolezo ya siku za Fatimiyya kilichofanyika katika Msikiti wa Haj Samad Khan, mjini Rasht, alikumbusha kumbukumbu ya Imam Shahid na kusisitiza umuhimu wa kunufaika na mikusanyiko ya Ahlul-Bayt (as).

Alisema: “Tunatumaini kuwa kushiriki kwetu katika mikusanyiko hii kutakuwa kwa nia ya Imam Shahid, na sote tutaweza kunufaika na dua na neema za mtu huyo mkuu katika historia.”

Akizungumzia nafasi ya mikusanyiko ya kutawasuli na kuomboleza kwa ajili ya Hazrat Fatima Zahra (sa), aliongeza kuwa huko nyuma pia ilisisitizwa kwamba riziki na baraka za mwaka mzima wa mwanadamu hupatikana kupitia mikusanyiko ya Ahlul-Bayt (as). Bila shaka, hata leo, kwa kuzingatia nafasi na daraja la juu la mashahidi, tunaweza kunufaika na baraka, neema za Mwenyezi Mungu na dua za Imam Shahid.

Kumtambulisha Imam ndiyo lililokuwa jambo kuu lililomshughulisha Hazrat Fatima Zahra (sa)

Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as) alitaja miongoni mwa vipengele muhimu zaidi vya shakhsia ya Hazrat Fatima Zahra (sa) kuwa ni namna alivyokuwa akijali kumtambulisha Imam kwa jamii ya Kiislamu na wanadamu kwa ujumla.

Alifafanua kuwa ikiwa tunataka kuzungumzia kwa usahihi zaidi jambo lililokuwa likimshughulisha sana Hazrat Fatima Zahra (sa), tunapaswa kusema kuwa kumtambulisha Imam kwa jamii ndilo lililokuwa jambo kuu katika fikra na juhudi za Bibi huyo mtukufu.

Ayatollah Ramezani, akizungumzia kauli ya Hazrat Fatima (sa) kuhusu nafasi ya Imam, alisema kuwa Bibi huyo amesema:

«مَثَلُ الْإِمَامِ مَثَلُ الْكَعْبَةِ، إِذْ تُؤْتَی وَلَا تَأْتِی»

“Mfano wa Imam ni kama mfano wa Al-Kaaba; watu wanapaswa kwenda kwake, wala si yeye kwenda kwa watu.”

Aliendelea kueleza kuwa Al-Kaaba inapowekwa kuwa kitovu, watu huelekea upande wake na kuizunguka kwa kufanya tawafu. Hatuialiki Al-Kaaba ije kwetu, bali sisi ndio tunaopaswa kuelekea upande wake. Imam naye ana nafasi kama hiyo; hivyo, jamii inapaswa kumfanya Imam kuwa kitovu cha mwendo wake, utambuzi wake na uongofu wake.

Katibu Mkuu huyo wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as) alibainisha kuwa uwepo wa Imam katika jamii husababisha kuondoka kwa ujinga na kutokujua.

Alisema kuwa Imam anapotambuliwa katika nafasi yake halisi, ujinga huondoka katika jamii na jamii huingia katika njia ya uongofu. Hasa katika suala la ujinga wa zama za Jahiliyyah, kutambua nafasi ya Imam na kufuata njia yake ya uongofu ni jambo lenye umuhimu wa msingi.

Mikusanyiko ya Fatimiyya inapaswa kusababisha mabadiliko katika fikra na mwenendo

Ayatollah Ramezani, akisisitiza kuwa mikusanyiko ya maombolezo na tawasuli inapaswa kuwa zaidi ya machozi, kusoma masaibu na kupiga vifua, alisema kuwa mikusanyiko hiyo inapaswa pia kuwa sehemu ya kufundishana na kuongeza maarifa.

Alisema: “Tunapaswa kuichukulia mikusanyiko hii kuwa ni vikao vya masomo. Ingawa kusoma masaibu, kufanya tawasuli, kupiga vifua na kumwaga machozi, kila kimoja kina thamani na umuhimu wake, lakini jambo muhimu zaidi ni kupata uelewa, maarifa na mafunzo yatokanayo na maisha na mafundisho ya Fatima (sa).”

Aliongeza kuwa mikusanyiko hiyo inapaswa kutufanya tujipitie upya na, pale inapohitajika, tubadilishe nafsi zetu. Fikra, mtazamo, mawazo, maadili na namna yetu ya kuishi vinapaswa kubadilika.

Alisisitiza kuwa haiwezekani mtu kurudia kauli ileile kwa miaka hamsini bila kuwa na mabadiliko yoyote katika fikra, mwenendo, maadili na tabia yake.

Katibu Mkuu huyo pia alionya kuhusu mtazamo wa upande mmoja katika kuchambua masuala ya kidini na kijamii.

Alisema kuwa mojawapo ya madhara katika utambuzi ni kuchunguza masuala kwa mtazamo mmoja tu, kisha kujenga uelewa wa mwisho kwa kutegemea mtazamo huo wenye mipaka. Hali hiyo si sahihi, kwa sababu ili kuyatambua mafundisho ya dini kwa usahihi, ni lazima kuzingatia nyanja na vipengele vyote vya maisha ya mwanadamu.

Hazrat Fatima Zahra (sa) ni mfano kamili kwa mwanadamu wa zama hizi

Ayatollah Ramezani aliibua swali kuhusu iwapo shakhsia ya Hazrat Fatima Zahra (sa) bado inaweza kuwa mfano wa kuigwa katika jamii ya leo.

Alisema kuwa baadhi ya watu wanaamini kuwa mazingira yamebadilika, zama za usasa na hata baada ya usasa zimefika, hivyo shakhsia kama Hazrat Fatima Zahra (sa) haziwezi tena kuwa mifano ya kuigwa katika jamii ya sasa, na kwamba tunapaswa kutumia mifano mipya yenye lugha na maelezo tofauti. Hata hivyo, mtazamo huo si sahihi.

Aliendelea kueleza kuwa tukiwa na ufafanuzi sahihi kuhusu mwanadamu, mwanamke na mwanamume, tutatambua kuwa watu wanaostahili kuwa mifano ya kuigwa ni wale waliojitambua na kufikia ulimwengu wa maana na ukweli wa kiroho.

Hawa ni watu ambao wamekua katika fikra na imani, wamefikia ukamilifu katika maadili na wamepiga hatua katika njia ya ukuaji na ukamilifu kupitia matendo yao.

Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as) aliongeza kuwa mifano ya kweli ya kuigwa haifungwi na kipindi maalumu cha historia. Watu walioifuata njia hiyo na kufikia lengo wanaweza kuwa mifano kwa jamii ya wanadamu.

Alisema kuwa hata leo hakuna tofauti na zamani katika kigezo hicho cha msingi, kwa sababu lugha ya mwanadamu na lugha ya imani havifungwi na wakati au eneo maalumu.

Ayatollah Ramezani alisisitiza kuwa Hazrat Fatima Zahra (sa) alifikia daraja la ukamilifu katika kuitambua hakika ya mwanadamu na kuelewa lugha ya imani. Kwa sababu hiyo, anaweza kuwa mfano wa kuigwa kwa jamii ya wanadamu wa leo na vizazi vijavyo.

Nyumba katika mtazamo wa Fatimiyya ni shule kubwa ya kumjenga mwanadamu

Katika kuendelea kufafanua nafasi ya mwanamke katika mtazamo wa fikra za Hazrat Fatima Zahra (sa), Ayatollah Ramezani alirejelea riwaya inayohusu swali ambalo Mtume Muhammad (saww) aliuliza kuhusu hali ambayo mwanamke huwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu.

Alisema kuwa katika kikao kimoja, Mtume wa Mwenyezi Mungu (saww) aliuliza: Mwanamke huwa katika hali gani anapokuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu? Watu waliokuwepo hawakuweza kutoa jibu linalofaa, hivyo wakaamua kumwendea Hazrat Fatima Zahra (sa) ili kupata jibu.

Katibu Mkuu huyo alieleza kuwa Hazrat Fatima Zahra (sa) alijibu:

«أَدْنَی مَا تَکُونُ مِنْ رَبِّهَا أَنْ تَلْزَمَ قَعْرَ بَیْتِهَا»

“Mwanamke huwa karibu zaidi na Mola wake anapokuwa katika mazingira ya nyumbani kwake na kutekeleza majukumu yake ya kifamilia.”

Ayatollah Ramezani alisisitiza kuwa riwaya hii haipaswi kutafsiriwa kwa maana ya kushusha nafasi ya mwanamke na kumfanya awe mtu anayejishughulisha tu na kazi za kawaida za nyumbani.

Alifafanua kuwa katika mtazamo huu, nyumba ni mazingira ya elimu na malezi. Kama vile shule inavyokuwa na mkuu wa shule, naibu, walimu, vifaa, madarasa ya masomo na vitengo vya malezi, vivyo hivyo nyumba inapaswa kuwa na mipango, mfumo na uwezo wa kutekeleza majukumu ya malezi.

Alisema: “Nyumba inapaswa kuwa mahali pa kumlea na kumjenga mwanadamu, kuleta furaha, hali ya kiroho na busara. Ndani ya mazingira hayo wanapaswa kulelewa wasomi, wanazuoni wa ngazi ya Ijtihadi (Mujtahid), watu wenye imani, wanaowajibika na wanaotambua majukumu yao ya kidini na kijamii.”

Aliongeza kuwa jukumu la mtu anayesimamia mazingira ya malezi nyumbani halipaswi kuishia katika kuandaa chakula, kutandika meza na kutekeleza shughuli nyingine za kawaida za kila siku.

Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as) aliitaja nyumba kuwa shule kubwa zaidi ya kumjenga mwanadamu, akisema kuwa inapaswa kuwa mazingira ambayo watoto wanapata ukuaji wa kielimu, kimaadili, kiroho na kimaumbile, na kuandaliwa ili waweze kushiriki kikamilifu katika jamii.

Amani na usalama wa kihisia vinapaswa kutawala ndani ya nyumba

Ayatollah Ramezani alikosoa mtazamo wa kimaada na wa nje unaotumika katika kuitathmini familia.

Alisema kuwa wakati mwingine tunapoingia katika baadhi ya nyumba, tunakuta zina mwanga wa kutosha, zimewekewa vifaa vya kisasa na zina kila aina ya mahitaji. Hata hivyo, kwa upande wa kiroho na kihisia, nyumba hizo zimejaa giza; ni mazingira yanayotawaliwa na huzuni, wasiwasi, msongo wa mawazo na kukosa uhai wa kiroho.

Aliendelea kusema kuwa inawezekana nyumba ikawa na ukubwa wa mamia ya mita za mraba, ikawa na jumba la kifahari, bwawa la kuogelea na vifaa mbalimbali, lakini wanafamilia wasiwe na uelewa wala mawasiliano mazuri baina yao.

Katika mazingira hayo, mume na mke hawaelewani ipasavyo, watoto hawana uhusiano wa kina na wazazi wao, na nyumba inakosa furaha na hali ya kiroho.

Katibu Mkuu huyo, akizungumzia nafasi ya Hazrat Fatima Zahra (sa) katika kuleta utulivu ndani ya familia, alisema kuwa katika historia imenukuliwa kuhusu uhusiano wa Hazrat Fatima (sa) na Amirul-Muuminin Ali (as), kwamba Bibi huyo alikuwa chanzo cha utulivu kwa Amirul-Muuminin, na kwamba alipomtazama Fatima (sa), huzuni na masikitiko yake yaliondoka.

Ayatollah Ramezani alirejelea kauli inayohusishwa na Amirul-Muuminin (as) kuhusu Hazrat Fatima Zahra (sa):

«إِذَا نَظَرْتُ إِلَیْهَا انْکَشَفَتْ عَنِّی الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ»

“Kila nilipomtazama Fatima, huzuni na masikitiko yangu yaliondoka.”

Aliuliza: Je, nyumba zetu za leo hazihitaji mazingira ya aina hiyo? Je, familia zinazokabiliwa na migogoro, ugomvi, kutendeana vibaya na matatizo mbalimbali hazihitaji mlezi na msimamizi atakayeleta furaha, utulivu na usalama katika mazingira ya nyumbani?

Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as) alisisitiza kuwa ikiwa mtazamo wetu kuhusu familia utabadilika na tukaichukulia nyumba kuwa mazingira ya malezi na utulivu, basi matokeo yatakayotokana na mazingira hayo yataendana na mtazamo huo.

Alieleza kuwa kama vile nyumba ya Hazrat Fatima Zahra (sa) ilivyowalea watoto kama Imam Hassan (as), Imam Hussein (as), Hazrat Zainab (sa) na Hazrat Ummu Kulthum (sa), vivyo hivyo kila familia inapaswa, kwa kadiri ya uwezo na mazingira yake, kulea watoto wanaostahili na wenye fadhila za kimaadili na kibinadamu.

Kulinda mipaka ya heshima hakumaanishi kuwaondoa wanawake katika shughuli za kijamii

Ayatollah Ramezani aliendelea kurejelea swali jingine ambalo Mtume Muhammad (saww) aliuliza kuhusu jambo lililo bora na lenye kheri kwa wanawake.

Alisema kuwa katika riwaya nyingine, Mtume wa Mwenyezi Mungu (saww) aliuliza ni jambo gani lililo bora kwa wanawake. Watu waliokuwepo hawakuweza kutoa jibu, hivyo wakaamua kumwendea Hazrat Fatima Zahra (sa) ili kupata ufafanuzi.

Aliongeza kuwa Hazrat Fatima (sa) alijibu:

«خَیْرٌ لَهُنَّ أَنْ لَا یَرَیْنَ الرِّجَالَ وَلَا یَرَاهُنَّ الرِّجَالُ»

“Kilicho bora kwa wanawake ni kwamba wasiwaone wanaume, na wanaume pia wasiwaone wao.”

Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as), akisisitiza umuhimu wa kuielewa riwaya hii kwa usahihi na hekima, alisema kuwa kauli hiyo haimaanishi kwamba mwanamke hapaswi kushiriki katika shughuli za jamii au kwamba mwanamume na mwanamke hawapaswi kuonana kamwe.

Badala yake, riwaya hiyo inapaswa kueleweka katika muktadha wa kulinda mipaka ya heshima, kutambua tofauti kati ya Mahram na Asiyekuwa Mahram, pamoja na kuzingatia mipaka ya mawasiliano katika shughuli za kijamii.

Ayatollah Ramezani aliendelea kueleza kuwa kila mwanadamu anapaswa kutambua mipaka ya kidini na kimaadili na kuizingatia katika mahusiano yake.

Alisema kuwa ikiwa mipaka hiyo haitahifadhiwa, jamii itakabiliwa na matatizo ya kimaadili na kijamii. Hivyo, haiwezekani kulipuuza suala la Mahram na Asiyekuwa Mahram, au kutumia lugha inayofuta mipaka ya mawasiliano na hivyo kuweka mazingira ya kutokea kwa madhara ya kimaadili.

Alifafanua kuwa mafundisho haya hayapaswi kutumiwa kama kisingizio cha kuwawekea wanawake vizuizi visivyo na mantiki.

Alisisitiza kuwa maana ya riwaya hiyo si kwamba wanawake hawapaswi kushiriki katika jamii. Bali, mwanamke mwenye imani, katika mazingira ya kawaida ya maisha, anapaswa kuzingatia mipaka ya mawasiliano kwa hiari na uelewa, huku akiwa na nafasi ya kushiriki katika shughuli za kijamii kila panapokuwa na ulazima au wajibu unaohitaji uwepo wake.

Wanawake wana nafasi muhimu katika shughuli za kijamii na kimapinduzi

Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as), akizungumzia nafasi ya wanawake katika nyanja mbalimbali za kijamii, kisiasa na kimapinduzi, alisema kuwa mwanamke, sambamba na jukumu lake muhimu la kulea familia, anaweza pia kuwa mshiriki mkubwa katika shughuli za kijamii na kutekeleza majukumu katika nyanja mbalimbali.

Ayatollah Ramezani alitaja ushiriki wa wanawake katika mikusanyiko ya kijamii na maeneo ya kulinda Mapinduzi ya Kiislamu kuwa mfano wa mchango huo.

Alisema kuwa ushiriki wa wanawake tunaouona leo katika maeneo mbalimbali unaonesha uwezo mkubwa walionao wanawake. Katika migogoro mbalimbali ambayo mfumo wa Kiislamu umepitia, kuanzia kipindi cha vita vya miaka minane vya kujihami hadi maandamano na nyakati nyeti za Mapinduzi, wanawake wamekuwa na mchango muhimu.

Aliongeza kuwa hata leo, wanawake kupitia ushiriki wao katika nyanja mbalimbali, sambamba na kutekeleza majukumu yao ya kijamii, huandaa mazingira ya ushiriki wa wanafamilia wengine na wanaume, na mara nyingi huwa wahamasishaji na waungaji mkono wao.

Katibu Mkuu huyo alisisitiza umuhimu wa wanawake kushiriki katika nyanja za kitaalamu.

Alisema kuwa baadhi ya majukumu na taaluma zinahitaji uwepo wa wanawake, na katika baadhi ya mazingira, ushiriki huo huwa hitaji la lazima na wajibu. Kwa mfano, katika taaluma zinazohusu masuala ya wanawake, uwepo wa wataalamu wanawake una umuhimu wa pekee.

Ayatollah Ramezani alibainisha kuwa katika baadhi ya riwaya, Jihadi ya kijeshi kwa maana ya kushiriki katika uwanja wa mapambano kwa kutumia upanga haijawekwa kuwa wajibu wa jumla kwa wanawake. Hata hivyo, jambo hilo halimaanishi kukanusha nafasi ya wanawake katika kulinda jamii ya Kiislamu.

Alisema kuwa hata katika kipindi cha mwanzo cha Uislamu, kila ulipotokea ulazima, wanawake walishiriki katika maeneo ya mapambano, waliwapa wapiganaji moyo na hata katika baadhi ya mazingira walishiriki katika mapigano na kukabiliana na maadui.

Aliendelea kusema kuwa leo hii, hali na aina ya vita zimebadilika ikilinganishwa na zamani, na maeneo ya ulinzi yanahitaji taaluma na uwezo mbalimbali. Kwa hiyo, wanawake wanaweza kutekeleza majukumu katika maeneo ambayo taaluma na uwezo wao vinahitajika, na hivyo kushiriki katika kulinda jamii na nchi.

Mapenzi kwa Ahlul-Bayt (as) yanapaswa kuonekana katika matendo

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Ayatollah Ramezani alizungumzia wajibu wa wafuasi wa Ahlul-Bayt (as), akisema kuwa miongoni mwa kauli muhimu za Hazrat Fatima Zahra (sa) kuhusu mapenzi kwa Ahlul-Bayt ni kwamba mtu yeyote anayefariki akiwa na mapenzi kwa kizazi cha Mtume Muhammad (saww), hufariki akiwa shahidi.

Alinukuu kauli hiyo:

«مَنْ مَاتَ عَلَی حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِیداً»

“Mwenye kufariki akiwa na mapenzi kwa kizazi cha Muhammad, amefariki akiwa shahidi.”

Alisema kuwa kauli hii ina maana pana na ya kina, na inapaswa kutafakariwa kwa undani.

Alifafanua kuwa mwanadamu anapompenda mtu, hujitahidi kutambua matakwa na mambo anayoyapenda, na kwa kadiri ya uwezo wake hujitahidi kuyatekeleza.

Alitoa mfano kuwa watu wawili wanapokuwa marafiki, mmoja wao akijua kuwa mwenzake anapenda jambo fulani, hujitahidi kutimiza matakwa yake hata bila kuombwa moja kwa moja.

Kwa hiyo, mapenzi ya kweli hayaishii katika maneno na madai pekee, bali yanapaswa pia kuonekana katika uwanja wa matendo.

Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as), akirejelea kauli nyingine inayohusishwa na Hazrat Fatima Zahra (sa) kuhusu kigezo cha kuwa mfuasi wa Ahlul-Bayt, alisema kuwa Bibi huyo amesema:

«إِنْ کُنْتَ تَعْمَلُ بِمَا أَمَرْنَاکَ وَتَنْتَهِی عَمَّا زَجَرْنَاکَ عَنْهُ فَأَنْتَ مِنْ شِیعَتِنَا وَإِلَّا فَلَا»

“Ikiwa utatekeleza yale tuliyokuamrisha na kujiepusha na yale tuliyokukataza, basi wewe ni miongoni mwa wafuasi wetu; la sivyo, si hivyo.”

Alifafanua kuwa riwaya hii inaonesha kwamba Uishia na ufuasi wa Ahlul-Bayt (as) havipatikani kwa madai na kuonesha mapenzi kwa maneno pekee, bali vinapaswa kudhihirika katika tabia na mtindo wa maisha ya mwanadamu.

Mtu anayejitambulisha kuwa ni mfuasi wa Ahlul-Bayt (as) anapaswa kushikamana na maelekezo yao katika matendo na kujiepusha na mambo waliyoyakataza.

Kumtambua mwanamke na mwanadamu kunahitaji uelewa mpana wa Qur'ani

Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as), akipinga tafsiri zisizokamilika na za kuchagua baadhi ya mafundisho ya Kiislamu, alisema kuwa haiwezekani kuchagua sentensi moja kutoka katika riwaya na kuitumia peke yake kutoa hukumu kuhusu mwanadamu, mwanamke, mwanamume au nafasi yao katika jamii.

Alisisitiza kuwa ili kufikia uelewa sahihi, ni lazima kuyaweka pamoja maandiko yote ya Qur'ani na riwaya na kuyachunguza kwa mtazamo mpana.

Ayatollah Ramezani alirejelea kuwepo kwa takribani Aya 300 katika Qur'ani Tukufu zinazohusu masuala ya mwanamke.

Alisema kuwa tunapotaka kutambua nafasi ya mwanamke katika mtazamo wa Qur'ani, tunapaswa kuzikusanya Aya hizo zote na kuzichunguza kwa kuzingatia mfumo mpana wa maarifa, badala ya kutegemea Aya au riwaya moja tu na kuitolea hitimisho la jumla.

Aliongeza kuwa katika mijadala inayohusu elimu ya Mwenyezi Mungu, kumtambua mwanadamu, mwanamke na mwanamume, pamoja na dhana ya uhuru, tunapaswa kuzingatia mafundisho yote ya Qur'ani na Ahlul-Bayt (as), ili tuweze kufikia ufafanuzi sahihi kuhusu mwanadamu na nafasi ya mwanamke na mwanamume.

Katibu Mkuu huyo alisisitiza kuwa mifano ya kuigwa katika jamii inapaswa kuwa watu wenye ukamilifu wa fikra, maadili na matendo.

Alisema kuwa watu wenye upotovu na uchafuzi katika fikra, maadili na matendo hawawezi kuwa mifano inayofaa kwa jamii ya wanadamu. Mfano wa kuigwa anapaswa kuwa mtu aliyepitia njia ya ukuaji, akafikia hakika ya ubinadamu na kupata ukamilifu katika nyanja mbalimbali za maisha.

Jamii inapaswa kujiepusha na kujijengea taswira potofu ili kuielewa dini kwa usahihi

Ayatollah Ramezani alisema kuwa baadhi ya upotovu katika jamii unatokana na uelewa usio sahihi wa dini.

Alifafanua kuwa wakati mwingine mwanadamu huchagua njia fulani kwa kutegemea uelewa usio sahihi, na hatimaye jamii hulazimika kubeba gharama za uchaguzi huo.

Kwa sababu hiyo, ni muhimu kujitathmini upya na kutofautisha kati ya hakika ya uwepo wa mwanadamu na taswira ambayo amejijengea kuhusu nafsi yake.

Aliendelea kusema kuwa wakati mwingine mwanadamu hutekwa na kujiona au dhana za kufikirika na bado hajajitambua kwa usahihi katika hakika ya uwepo wake.

Alisisitiza kuwa mpaka pale tutakapotoka katika dhana na taswira hizo potofu, hatutaweza kuifuata kwa usahihi njia ya Ahlul-Bayt (as), Qur'ani, Mitume wa Mwenyezi Mungu na Mawalii Wake.

Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as) alionya kuhusu athari za matamanio ya nafsi katika tafsiri za kidini.

Alisema kuwa wakati mwingine mwanadamu huitafsiri hata dini kwa kuzingatia matamanio na matakwa yake binafsi, ilhali ili kufikia uelewa sahihi, wa kina na mpana kuhusu dini, ni lazima kuyaweka pembeni matamanio ya nafsi na tamaa binafsi.

Ayatollah Ramezani alisisitiza kuwa dini inaweza kuwa njia ya wokovu kwa wanadamu pale tu wanapoitambua kwa usahihi na kuitumia katika maisha yao.

Alisema kuwa dini ni chanzo cha uhai na kuipa roho maana, na inaweza kuwaonesha wanadamu njia ya safari yao na lengo lao la kweli. Hata hivyo, watu wengi bado wanakabiliwa na changamoto katika kulitambua lengo na mwisho wa maisha, hivyo wanapaswa kujitahidi kuondoa upungufu huo.

Mwenendo wa Hazrat Fatima Zahra (sa) ni mfano kwa vizazi vyote na wanadamu wote

Ayatollah Ramezani alisisitiza tena kuhusu ukamilifu wa shakhsia ya Hazrat Fatima Zahra (sa), akisema kuwa Bibi huyo si mfano wa kuigwa kwa wanawake pekee, bali hata wanaume wanapaswa kujifunza kutokana na mwenendo na shakhsia yake.

Alisema kuwa Hazrat Fatima Zahra (sa) ni mfano wa kuigwa si kwa wasichana pekee, bali pia kwa akina mama na wanajamii wote.

Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as) aliongeza kuwa wanaume na wanawake, wasichana na akina mama, kila mmoja anaweza kujifunza kutokana na shakhsia ya Hazrat Fatima Zahra (sa) katika nyanja mbalimbali za maisha.

Alisema kuwa ikiwa utamaduni wa kumfuata Bibi huyo utaimarishwa katika jamii, tunaweza kuwa na matumaini ya kuokoka na kufikia maendeleo na ukamilifu kwa jamii ya wanadamu.

Ayatollah Ramezani aliwashukuru wanawake na wanaume wanaotekeleza majukumu yao kwa msingi wa uelewa na maarifa ya kidini.

Alisema kuwa wanawake katika jamii yetu, kila mmoja kwa mujibu wa uelewa wake wa mafundisho ya Fatimiyya, amepata utambuzi kuhusu wajibu na majukumu yake na anapiga hatua katika kuyatekeleza. Wanawake hao wanastahili kupongezwa na kushukuriwa.

Aliongeza kuwa wanaume katika jamii pia wana wajibu katika njia hii na wanapaswa kutekeleza majukumu yao.

Ushiriki wa wananchi katika mikusanyiko ya usiku kwa siku 250 ni mfano wa muujiza wa kihistoria

Katika sehemu ya mwisho ya hotuba yake, Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as) alizungumzia ushiriki endelevu wa wananchi katika mikusanyiko ya usiku, akisema kuwa leo tunakabiliwa na tukio la kipekee na muujiza ambao ni vigumu kupata mfano wake katika historia.

Alisema kuwa watu wenye utafiti wa kihistoria, hasa vijana, wanapaswa kuisoma kwa makini historia ya Uislamu, historia ya Iran ya zama hizi na mabadiliko yaliyotokea nchini humo katika kipindi cha miaka 200 iliyopita, ili wafahamu hali ambayo Iran imepitia na nafasi iliyonayo leo.

Ayatollah Ramezani aliongeza kuwa Iran ya leo imekuwa mfano kwa mataifa mbalimbali duniani.

Alisema kuwa hata nchini Marekani na Ulaya kuna wanaokiri kwamba bado hawana uelewa sahihi kuhusu wananchi wa Iran, kwa sababu kwa wengi wao ni vigumu kuelewa namna watu wanavyoweza kuendelea kushiriki katika mikusanyiko kwa ari na dhamira kubwa licha ya matatizo na changamoto wanazokabiliana nazo.

Aliendelea kusema kuwa ushiriki wa wananchi katika mikusanyiko hiyo kwa siku 250 mfululizo katika nyakati za usiku, huku baadhi ya familia zikiwashika mikono watoto wao na kwenda nao katika maeneo hayo, ni mfano wa kutekeleza wajibu wa kibinadamu, kimungu na kitaifa.

Alifafanua kuwa ushiriki huo unatokana na uzalendo na hisia za kulinda nchi, uhuru, kujitegemea, heshima, utukufu na utu.

Katibu Mkuu wa Baraza la Dunia la Ahlul-Bayt (as) alibainisha kuwa baadhi ya watu wameshiriki katika mikusanyiko hiyo kila usiku bila kukosa hata siku moja.

Alisema kuwa amesikia kuwa kuna watu ambao hawajawahi kukosa kushiriki katika mikusanyiko hiyo hata kwa usiku mmoja. Kwa mtazamo wake, tukio hilo ni muujiza wa kihistoria na kimapinduzi, unaoonesha uwezo mkubwa uliopo miongoni mwa wananchi.

Ayatollah Ramezani aliihusisha ari hiyo ya wananchi na utamaduni wa kujitolea na shahada.

Alisisitiza kuwa hali hiyo inapaswa kuchambuliwa kwa kuzingatia damu takatifu ya mashahidi wa Minab, mashahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, mashahidi wa Vita vya Kujihami Vitakatifu, mashahidi wa vita vya pili na vya tatu vilivyolazimishwa, pamoja na makamanda na wanasayansi waliouawa wakiwa mashahidi.

Alisema kuwa damu hiyo takatifu imekuwa kichocheo cha kuamsha na kuhamasisha jamii ya wanadamu ya leo.

Katika kuhitimisha hotuba yake, Ayatollah Ramezani alisisitiza nafasi ya juu ya Imam Shahid, akisema kuwa katika kilele cha mashahidi hao kuna damu takatifu zaidi ambayo leo imeiamsha jamii ya wanadamu na kuisukuma katika mwendo na harakati. Kumbukumbu na njia ya Imam Shahid vinaendelea kuwa chanzo cha hamasa ya kuendeleza safari hiyo.