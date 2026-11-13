Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran (IRGC) limetangaza kuiangamiza rada moja ya tahadhari ya mapema inayomilikiwa na vikosi vya Marekani nchini Bahrain, na kueleza kuwa hatua hiyo ilichukuliwa kujibu kile lilichokitaja kuwa ni uvamizi wa anga uliolenga mnara wa mawasiliano katika eneo la Sirik.

Idara ya Uhusiano wa Umma ya Jeshi la Wanamaji la IRGC imetangaza kuwa wapiganaji wa Kikosi cha Anga za Juu cha IRGC, saa chache zilizopita, walilenga na kuiangamiza rada ya tahadhari ya mapema inayomilikiwa na vikosi vya Marekani katika kisiwa cha Bahrain. Hatua hiyo ilitekelezwa kwa kujibu shambulio la anga dhidi ya mnara wa mawasiliano katika eneo la Sirik.

Katika taarifa yake, IRGC imeeleza kuwa shambulio hilo ni onyo kali kwa adui wa Marekani, ili asitishe harakati zake za kijeshi za angani na operesheni za magendo ya mafuta katika Mlango-Bahari wa Hormuz.

Taarifa hiyo pia imesisitiza kuwa Kikosi cha Anga za Juu cha IRGC kiko katika hali ya utayari kamili wa kutoa majibu bila kuwekewa mipaka ya kijiografia iwapo ukiukaji na mashambulizi hayo yatajirudia.

Aidha, IRGC imetoa onyo kwamba kampuni zinazokiuka masharti na kujipanga katika upande wa adui zitakabiliwa na hatua na adhabu kali zaidi.

Usiku wa kuamkia leo, Shirika Rasmi la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA) liliripoti kuwa mji wa Sirik, katika Mkoa wa Hormozgan, kusini mwa Iran, ulikuwa umelengwa na shambulio la anga lililofanywa na adui.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, shambulio hilo lilikuwa na sura ya kijeshi, hata hivyo, hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa kuhusu kiwango cha uharibifu au uwezekano wa kuwepo kwa vifo na majeruhi.

Kulipuka kwa Meli Iliyokuwa Imesafirisha Gesi Asilia

Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran (IRGC) pia limetangaza kuwa meli moja iliyokuwa imesafirisha gesi asilia iliyoyeyushwa (LNG), saa chache zilizopita, ilijaribu kupita katika njia ya kusini isiyoruhusiwa na hatari, mashariki mwa Mlango-Bahari wa Hormuz. Hata hivyo, baada ya kupuuza maonyo yaliyotolewa mara kadhaa, meli hiyo iligonga bomu la majini na kusababisha mlipuko mkubwa.

IRGC iliongeza kuwa meli hiyo haikujifunza kutokana na hatima ya meli za mafuta zilizowahi kulipuka hapo awali, na badala yake ilijaribu kutumia ulinzi wa ndege za kivita za Marekani ili kuvuka Mlango-Bahari wa Hormuz. Huku ikiwa haijui kwamba mabomu ya majini hayashirikiani na vikosi vya Marekani yanapolenga meli.

Jeshi la Wanamaji la IRGC, likisisitiza kuwa Mlango-Bahari wa Hormuz uko chini ya usimamizi madhubuti na mkali, limetoa onyo kwamba meli yoyote itakayojaribu kukiuka kanuni za Iran katika mlango huo wa bahari, kupuuza maonyo ya Kituo cha Udhibiti wa Usafiri wa Majini na kutumia njia zisizoruhusiwa na hatari, itakumbwa na hatima sawa na meli zilizotangulia.

Vahidi: Uvamizi Mdogo Zaidi Utajibiwa kwa Mashambulizi Makali

Katika muktadha huo, Kamanda Mkuu wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu alisisitiza katika hotuba yake ya leo, wakati wa kushiriki katika marasimu ya mazishi ya miili ya mashahidi 110 wasiojulikana mjini Tehran, kwamba adui anapaswa kujifunza kutokana na kushindwa kwake kunakojirudia. Vinginevyo, anasubiriwa na mafunzo makubwa zaidi.

Aliongeza kuwa: “Uchokozi mdogo zaidi utajibiwa kwa mashambulizi makali na yenye maumivu.”

Vilevile, Meja Jenerali Izadi, Naibu Kamanda Mkuu wa IRGC, alitangaza kuwa Vikosi vya Wanajeshi vya Iran vitatoa majibu ya haraka, bila kujali kiwango au aina ya tishio, na majibu hayo yatawafanya wavamizi wajute.

Alisisitiza kuwa Vikosi vya Wanajeshi vya Iran vitavunja mizizi ya dhuluma na uistikbari bila kuwekewa mipaka yoyote ya kijiografia.

Izadi pia, akizungumzia uwezo wa kujilinda na kuzuia mashambulizi wa Vikosi vya Wanajeshi vya Iran, alisema kuwa uwezo huo umefikia kiwango ambacho makamanda wa vikosi vya mstari wa mbele vya Kikosi cha Makombora wanaweza kurusha makombora yenye vichwa vya kivita vyenye uzito wa tani mbili kuelekea malengo yaliyoko umbali wa kilomita 1,500. Hatua hiyo inalenga kuzuia mipango ya adui ya kudhoofisha usalama na mamlaka ya Iran.

Trump: Hatuhitaji Makubaliano na Iran

Kwa upande mwingine, Donald Trump, Rais wa Marekani, ametangaza kuwa Marekani haina haja ya kufikia makubaliano na Iran.

Aidha, alimwagiza JD Vance, Makamu wa Rais wa Marekani, ambaye amekuwa akishiriki katika juhudi za kukomesha vita dhidi ya Iran, kuelekeza umakini na nguvu zake zote katika masuala yanayohusiana na madai ya uhalifu na ufisadi katika miji na majimbo yanayosimamiwa na chama cha Democratic.

Agizo hilo la Trump lilitolewa siku moja baada ya gazeti la The Wall Street Journal kuchapisha ripoti iliyodai kuwa JD Vance alikuwa akichunguza uwezekano wa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja ya amani na afisa mmoja wa usalama wa Iran.

Tukio hilo pia limetokea wiki moja baada ya Makamu wa Rais wa Marekani kutaja vita vya gharama kubwa dhidi ya Iran kuwa miongoni mwa sababu zilizosababisha kushindwa vibaya kwa chama cha Republican katika uchaguzi wa katikati ya muhula.

Kauli za hivi karibuni za Trump zinaonyesha mabadiliko ya msimamo wake wa awali, kwani katika wiki zilizopita alikuwa akisema kuwa Iran itakuwa tayari zaidi kufikia makubaliano baada ya uchaguzi wa Marekani, kuhusu mzozo ambao umeendelea kwa muda wa miezi minane.

Trump aliandika katika ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii:

“Hatuhitaji makubaliano na Iran. Siku hizo zimepita tangu zamani. Fedha zao ziko mikononi mwetu; mamia ya mabilioni ya dola, na mlango wao wa bahari pia uko mikononi mwetu.”

Katika kauli hiyo, Trump alikuwa akirejelea Mlango-Bahari wa Hormuz.