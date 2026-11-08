Jeshi la Wanamaji la IRGC: Msizingatie mawazo ya kufikirika ya kamanda wa CENTCOM

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Mehr, Idara ya Habari ya Jeshi la Wanamaji la IRGC katika taarifa ilitoa habari kuhusu mlipuko na moto wa meli mbili za mafuta katika Mlango wa Bahari wa Hormuz.

Maandishi ya taarifa hii ni kama ifuatavyo:

Muda mfupi uliopita, meli mbili za mafuta zilizovunja sheria — moja katika eneo la mashariki mwa Mlango wa Bahari wa Hormuz na nyingine ndani ya Mlango wa Bahari wa Hormuz — ambazo zilikuwa zikikusudia kupita katika njia isiyoruhusiwa, baada ya kugonga bomu la ardhini ziko moto mkubwa sana.

Meli hizi mbili za mafuta ambazo, kwa kufanya ukiukaji mwingi na kuzima mifumo yao ya urambazaji na ya kuainisha mahali, zilikusudia kupita katika njia isiyoruhusiwa ya Mlango wa Bahari wa Hormuz, baada ya kugonga bomu la ardhini zililipuka na zinaungua.

Jeshi la Wanamaji la IRGC linaonya: kama ilivyotangazwa hapo awali, meli yoyote au chombo chochote kitakachoshirikiana na jeshi la Marekani linalovamia na kupora, kitakachokiuka kanuni za Iran katika Mlango wa Bahari wa Hormuz na kuingia katika eneo lisiloruhusiwa, hakika kitagonga bomu la ardhini, kwa hiyo msizingatie mawazo ya kufikirika ya kamanda wa CENTCOM.