Kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- “Yemen” licha ya kuwa katika miaka ya hivi karibuni, hususan baada ya mashambulizi ya kinyama ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza, imekuwa alama kamili ya ujasiri na hamasa, bado ni nchi isiyoeleweka vyema.

Watu wa Yemen, warithi wa ustaarabu wa “Sheba” na “Himyar,” wameonyesha ujasiri wao tangu vita dhidi ya Warumi hadi katika mapambano yao dhidi ya ukoloni wa Uingereza. Mapinduzi ya mwaka 1962 dhidi ya utawala wa kifalme na msimamo wa watu wa kusini katika vita ya mwaka 1994 dhidi ya shinikizo la Saddam Hussein ni ushahidi wa roho yao ya uhuru. Licha ya changamoto za ndani kama tofauti za kikabila, Wanyemeni wameendelea kuwa wamoja kwa azma ya pamoja, na chini ya mashambulizi ya anga ya Saudi-Amerika na mzingiro wa kiuchumi, wanawatetea watu wanyonge wa Gaza kwa makombora na ndege zisizo na rubani walizotengeneza wenyewe. Wamegeuza Bahari Nyekundu kuwa ngome ya mapambano, hata kwa gharama ya mateso yao wenyewe. Kujitolea huku ni ushahidi wa kujituma kwao bila kuchoka kwa ajili ya haki.

Yemen ina majina makubwa — kuanzia “Uwais al-Qarani” hadi Shahidi Sayyid Hussein Badruddin al-Houthi, na katika siku hizi Sayyid Abdulmalik al-Houthi ambaye uongozi wake juu ya harakati ya Ansarullah umeipa heshima kubwa Yemen kama ngome ya wapiganaji wanaounga mkono wanyonge.

Katika mahojiano na “Sayyid Ahmad Abdulmalik,” mwanaharakati na mtaalamu wa masuala ya Yemen, na Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA- tulimuuliza kuhusu ujasiri wa watu wa Yemen, sifa za Sayyid Abdulmalik, nafasi ya wapiganaji wa nchi hiyo katika kuwatetea watu wa Gaza na mtazamo wa Wanyemeni kuhusu simulizi na kauli zinazohusiana na nafasi yao katika matukio yatakayowasibu kabla ya kudhihiri (kwa Imam Mahdi).

Utambulisho wa Kiyemeni: Ujasiri, Ukarimu na Uaminifu

Yemen imejulikana katika historia kama “kaburi la wavamizi”; hakuna mkoloni aliyeweza kuivamia kwa urahisi. Asili ya watu wa Yemen ni wapiganaji, jasiri na wasiokubali utawala wa kigeni. Sifa kama ujasiri, ukarimu, maadili na uaminifu ambazo hufundishwa katika vyuo vya kidini zimejengeka katika jamii ya Kiyemeni kwa miaka mingi. Hata katika adabu za kifamilia, heshima ni ya juu sana; kwa mfano, mtoto kamwe hamwiti baba yake kwa majina ya kawaida, bali hutumia “nyinyi” kama ishara ya heshima. Malezi haya ni ya kawaida sana katika familia za maeneo ya kaskazini.

Historia ya Kijamii na Kidini ya Yemen

Katika historia yote, madhehebu ya Zaydi na madhehebu mengine nchini Yemen yamekabiliwa na shinikizo na ukandamizaji, hivyo watu walihisi kudhulumiwa. Wakati Shahidi Sayyid Hussein alipojitokeza na kuzungumzia juu ya dhulma, ufisadi na haki za muumini, mawazo yake yalileta athari kubwa katika jamii. Aliamini kwamba muumini lazima awe na nguvu na heshima kwa kuwa imani yake imo kwa Mungu, na asijisikie udhaifu mbele ya adui.

Roho ya Uzalendo na Kujitolea

Asili ya watu wa Yemen imejengwa juu ya ukarimu na ujasiri; Mnyemeni anaweza kutoa kwa neno jema, lakini endapo haki yake itachukuliwa, atapigana kwa nguvu zote. Mwelekeo wa Kiqurani na uongozi wa sasa umeifanya Yemen kuwa tofauti na mataifa mengine. Watu wa Yemen wanachukulia suala la Palestina kama jambo la Kiislamu, na hawaoni tofauti kati ya Mpalestina na Mnyemeni.

Mhimili wa Mapambano na Ushirikiano wa Nguvu

Katika kaulimbiu zilizotolewa tangu mapinduzi kuanza, adui aliainishwa waziwazi: Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israel. Msaada na uratibu kati ya washirika, wakiwemo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, umeleta matokeo makubwa, lakini kila upande unategemea uwezo wake wa ndani. Lengo kuu ni kumzuia adui asifanikishe malengo yake, na pale anaposhindwa kuyafikia, huo wenyewe ni ushindi.

Asili ya Kifamilia na Malezi

Kuhusu utu wa Sayyid Abdulmalik, baba yake alimpa uangalizi wa pekee kuliko watoto wengine. Baba yake alimshirikisha Sayyid Abdulmalik katika misheni zote za ulinganizi, na hata alipokuwa na umri wa miaka 17, alimruhusu kutoa fatwa. Utu wa Sayyid Abdulmalik ulijengeka katika njia ya kuhifadhi Qur’ani na uongozi tangu utotoni. Daima alikuwa mkweli na mwenye bidii na hakuwahi kuwa mchezaji au mpenda starehe; alikuwa mtu makini na mwenye kushikamana na maadili.

Marejeo na Unyenyekevu wa Kielimu

Sayyid Badruddin, baba yake, alikuwa miongoni mwa wanazuoni wakubwa wa madhehebu ya Zaydi, hivyo Sayyid Abdulmalik alikulia katika nyumba ambayo ilikuwa kitovu cha uongozi wa kidini. Aliendeleza njia ya baba yake na utu wake ukaundwa kwa msingi huo. Familia ya Shahidi Sayyid Hussein pia ilikuwa familia ya Qur’ani kikamilifu, na mtazamo wa Shahidi Hussein uliathiri sana malezi na utu wa Sayyid Abdulmalik.

Njia ya Uongozi na Athari za Shahidi Hussein

Kabla ya harakati za Shahidi Hussein (Badruddin al-Houthi), hali ilikuwa tulivu kiasi, lakini baada ya kuanza kwake, dalili za mabadiliko zilijitokeza. Baada ya kuuawa kwa Sayyid Hussein, Sayyid Abdulmalik akiwa na umri wa miaka 22 au 23 alichukua uongozi. Hakujitwika mwenyewe uongozi, bali watu walimchagua kwa imani na kumtambua kwa sifa zake. Katika hotuba zake daima hunukuu aya nyingi za Qur’ani, na “roho ya Qur’ani” ndiyo sifa kuu ya uongozi wake.

Uhusiano na Watu na Kuvunja Vizuwizi

Sayyid Abdulmalik aliweza kuvunja ukuta wa umbali kati yake na watu. Wakati wengine walikuwa na woga wa kukutana naye, yeye mwenyewe alikuwa wa kwanza kuwasalimia, kuwakumbatia na kujua hali zao binafsi. Unyenyekevu huu na ukaribu vimefanya uhusiano wake na watu kuwa wa kweli na thabiti.

Uongozi na Hekima katika Maamuzi

Hata kabla ya vita vya Gaza, alikuwa akipanga na kuratibu mikutano, licha ya vitisho binafsi dhidi yake. Alijitahidi kubaki karibu na watu na kutojitenga nao. Busara ya Wanyemeni ilionekana wazi walipoamua kutoonyesha baadhi ya uwezo wao kijeshi mapema, bali kusubiri muda mwafaka na kuutumia kwa ajili ya suala la Palestina.

Kuhusu Uongozi wa Yemen na Abdulmalik al-Houthi

Sayyid Abdulmalik al-Houthi ameweza kuvunja kabisa ukuta wa madhehebu na ukanda; adui ameshindwa katika hilo. Hivi sasa, Ansarullah ndilo kundi pekee la Kiarabu linalopigana waziwazi na kwa ufanisi dhidi ya adui. Ingawa maadui wanajaribu kuchochea migawanyiko, mazingira hayaruhusu.

Kuna changamoto za ndani, lakini baada ya kumalizika kwa vita vya nje, changamoto hizo zitamalizika haraka. Leo, hata kusini, sauti zinazomuunga mkono Sayyid Abdulmalik na Ansarullah zimeanza kusikika, ingawa wengi hawawezi kusema hadharani, lakini mitandaoni wanatoa ujumbe wao, na hali ya umoja wa kweli wa taifa imeanza kujengeka.

Uwezo wa Kijeshi na Operesheni

Katika uvamizi wa kijeshi ulioitwa “Dhoruba ya Uamuzi,” baadhi ya uwezo mkubwa wa kijeshi wa Yemen ulihifadhiwa kama akiba ya kulinda Palestina. Katika mapigano, hata jaribio la kulenga meli ya kubeba ndege “Eisenhower” lilifanywa; awali halikufanikiwa, lakini kwa ufuatiliaji makini na maelekezo ya uongozi, matokeo mazuri yalipatikana. Hatua za kijeshi zilifanywa kwa ufuatiliaji wa karibu na maamuzi sahihi.

Athari ya Ukuu wa Mashahidi na Kuendeleza Njia

Kupoteza kiongozi ni jambo lenye maumivu, lakini njia ya mapambano haiishii kwa kuuawa; viongozi wapya huibuka kutoka ndani ya umma. Baada ya kuuawa kwa makamanda kadhaa katika uwanja wa vita, mfumo wa maamuzi ulirejea katika hali ya kawaida na azma ikawa thabiti zaidi. Ukuu (ushahidi) ulizidisha hamasa ya watu, na wengi walijitokeza upya kwa shauku ya kurudi vitani.

“Bendera ya Yamani” na Hali ya Ndani

Mjadala kuhusu “Bendera ya Yamani” kwa sasa ni suala nyeti. Adui anajaribu kutumia masuala ya kidini na kikanda kuchochea mgawanyiko; kwa hiyo tunajiepusha kulijadili waziwazi ili kuepuka fitna. Hata hivyo, leo dunia inaiangalia Yemen kama chanzo cha bendera za kiimani.

Baadhi ya viongozi wanaamini mabadiliko makubwa yataanza Yemen, ingawa wakati wa kuzungumza waziwazi juu ya hilo bado haujafika. Mchango wa Sayyid Abdulmalik katika nyoyo za watu ni neema ya Mwenyezi Mungu. Hata Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah aliwatahadharisha mahujaji wa Kiyemeni kuepuka kuzungumzia masuala haya nyeti ili kuepuka mgawanyiko.

Kuhusu Changamoto za Kifikra

Mitazamo ya baadhi ya watu imeleta athari mbaya nchini Yemen na kusababisha migawanyiko miongoni mwa watu, ndiyo sababu sasa jitihada zinafanywa kudumisha umoja wa umma na kuepuka majibu ya kihisia yasiyo na faida. Baadhi ya mienendo ya kihisia huumiza jamii badala ya kuijenga. Lakini sisi tunashikamana na fikra zenye ufahamu na uwajibikaji, tukitenda kwa imani na dhamira.

Mafanikio ya Kihabari na Uelewa wa Umma

Vyombo vya habari vya kijeshi na taarifa rasmi za jeshi la Yemen zimekuwa alama ya fahari ya kitaifa. Vyombo hivi vimejenga imani ndani ya nafsi za Waarabu na hata Wamagharibi kwamba Yemen ina uwezo mkubwa, na licha ya kuwa na rasilimali chache, inaweza kufanikisha mambo makubwa. Lugha ya vyombo vya habari nchini Yemen imeundwa kiasi kwamba imekuwa chombo cha kuunda matukio na kubadilisha mwelekeo wa historia.

Ulinganisho wa Vita vya Kihabari Iraq, Syria na Yemen

Nchini Iraq mwaka 2003, walipotangaza kuwa uwanja wa ndege wa Baghdad umeanguka, hakuna hata askari mmoja wa Kimarekani aliyekuwa ameingia, lakini kituo cha Al-Jazeera kilitangaza kuwa jeshi limeporomoka. Tukio hilo lilirudiwa Syria; vyombo vya habari vilionyesha picha za kuanguka kwa serikali wakati ukweli haukuwa hivyo.

Nchini Yemen pia, vita vya habari na mapambano ya maneno vinaendelea. Tunasisitiza kusema “Yafa” badala ya “Tel Aviv,” na “Umm al-Rashrash” badala ya majina yaliyopotoshwa, ili kuhifadhi haki ya kihistoria ya watu wa ardhi hiyo. Vita hivi vya kitamaduni vimewachukiza sana Wazayuni kwa sababu sasa tumewashinda katika uwanja wa vita, katika vyombo vya habari, na katika uhalali — uchawi wa propaganda zao umegeuka dhidi yao wenyewe.

Kuhusu Kusini na Umoja wa Yemen

Kutoka katikati ya Sanaa na maandamano yake, imetangazwa kuwa harakati ya kusini ni ya watu wote na haina tofauti kati ya kaskazini na kusini. Hata katika mazungumzo ya hivi karibuni, viti viwili katika bunge vimetengwa kwa wawakilishi wa kusini ili kuhakikisha haki, kwa kuwa watu wa kusini waliwahi kudhulumiwa sana chini ya utawala wa zamani. Baadhi ya makundi yanataka kujitenga, lakini nguvu za kigeni zinajaribu kuzuia mazungumzo yoyote. Kwa upande mwingine, harakati ya Ansarullah daima imekuwa ikinyosha mkono wa urafiki. Wengi wa watu wa kusini wamejiunga tena na Ansarullah na wamebaki Sanaa, makubaliano muhimu yamefikiwa. Kama isingekuwa pesa na ushawishi wa nje, Yemen ingekuwa tayari imeungana kwa njia bora zaidi.

Sisi na Iran ni Mwili Mmoja

Uhusiano wetu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni wa kindugu uliyojengwa juu ya msingi wa Uislamu, si madhehebu. Tunafuata Aya tukufu isemayo:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» - “Hakika waumini ni ndugu.”

Sayyid Muhammad Abdus-Salam alibainisha kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetoa msaada mkubwa kwa Yemen katika uwezo na uzoefu. Sisi na Iran ni mwili mmoja, na kila kiungo huchangia kadiri ya uwezo wake katika kuwatetea wanyonge wa dunia. Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran hayakueneza madhehebu, bali yalisambaza roho ya mapinduzi, na ndiyo maana maadui wake walishindwa Yemen. Nasi Yemen tumeahidi kuwa iwapo Jamhuri ya Kiislamu itashambuliwa, tutaipigania, kama inavyotutetea sisi pia.

Kizazi Kijacho Nchini Yemen Kitakuwa Kamilifu na Chenye Nguvu

Tulichunguza mtandao wa kijasusi katika Wizara ya Elimu ambao tangu mwaka 1987 ulikuwa ukifanya kazi kwa mashirika ya kijasusi ya Marekani, ukiwa na jina la “Maendeleo ya Elimu” ilhali lengo lake halisi lilikuwa kuharibu elimu ya kitaifa. Hata katika nchi kama Algeria, zilibainika nyenzo na maandiko yanayofanana yaliyolenga kuharibu uelewa wa vizazi.

Leo tuko katika hatua ya kujenga upya utu wa Mnyemeni; katika kozi za kitamaduni za majira ya kiangazi zaidi ya wanafunzi 600,000 wanajifunza Qur’ani, hadithi na riwaya. Kizazi hiki kitakuwa na mustakabali kamili na wenye nguvu, na haya yote ni miongoni mwa baraka za Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yaliyobadilisha sura ya dunia.