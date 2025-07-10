Hamas Yakubali Kuwaachilia Mateka 10 wa Kizayuni

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (AS) - Abna - "Taher Al-Nunu," mwanachama mwandamizi wa harakati ya Hamas, alisema: "Hamas imekubali kuwaachilia mateka 10 wa Kizayuni ili kuhakikisha mchakato wa usafirishaji wa misaada ndani ya Ukanda wa Gaza na kukomesha uvamizi wa adui."

Akizungumza na kituo cha Al Jazeera, aliongeza: "Harakati ya Hamas inaonyesha kubadilika sana katika mazungumzo yanayoendelea Doha na inashirikiana na pande zinazopatanisha."

Al-Nunu alifafanua: "Hamas, ili kuhakikisha usafirishaji wa misaada kwa Gaza na kukomesha vita vya mauaji ya kimbari, imekubali kuwaachilia mateka 10 wa Kizayuni waliopo Gaza."

Alisisitiza: "Mzunguko huu wa mazungumzo unakabiliwa na changamoto kubwa na Hamas ina msimamo thabiti kuhusu mahitaji muhimu ya makubaliano yoyote na utawala wa Kizayuni, na juu ya hayo ni kujiondoa kabisa kutoka Ukanda wa Gaza na kukomesha kabisa uvamizi."

Mwanachama mwandamizi wa harakati ya Hamas aliongeza: "Tunasisitiza umuhimu wa kutoa dhamana za kimataifa na ufunguo wa kutumia shinikizo la kweli dhidi ya utawala wa Kizayuni ili kukomesha vita, ikiwa kuna utashi wa kisiasa unaohitajika, uko mikononi mwa Amerika."