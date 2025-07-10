Mwanajeshi Mwingine wa Kizayuni Auawa na Vikosi vya Ukombozi Mashariki mwa Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – Abna – Brigedi za Al-Quds, tawi la kijeshi la harakati ya Jihad ya Kiislamu, zimetoa taarifa ikitangaza: "Wapiga risasi wetu walimwangamiza mwanajeshi wa Israel kwenye Mlima 'Al-Surani' ulioko katika eneo la Al-Tuffah mashariki mwa Gaza."

Kulingana na ripoti kutoka mtandao wa habari wa Al Jazeera, hapo awali Brigedi za Al-Quds pia zilichapisha video inayoonyesha kulenga eneo la mkusanyiko wa askari na magari ya kijeshi ya utawala wa Kizayuni katika mji wa Khan Yunis.

Makundi ya ukombozi wa Palestina yamesisitiza mara kadhaa kwamba hayatanyamaza mbele ya uvamizi wa utawala wa Kizayuni na yataendelea kutetea ardhi na watu wao.

Ukombozi wa Palestina katika Ukanda wa Gaza bado, baada ya miezi 21 ya mapigano, unakabiliana na uvamizi na mashambulizi ya mara kwa mara ya jeshi la utawala unaokalia, na kwa kutekeleza mitego na operesheni za mashambulizi, unawatia adui hasara kubwa.