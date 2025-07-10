Ezzat al-Rishq: Gaza Haitajisalimisha na Harakati ya Ukombozi Itaweka Masharti na Kanuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – Abna – "Ezzat al-Rishq," mmoja wa viongozi wa harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Palestina (Hamas), ametangaza kwamba matamshi ya "Benjamin Netanyahu," waziri mkuu wa utawala wa Kizayuni, kuhusu kuachiliwa kwa mateka wote na kujisalimisha kwa Hamas, yanaonyesha ndoto za uongo zinazotokana na kushindwa kisaikolojia, sio ukweli wa uwanja wa vita.

Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Anadolu, al-Rishq aliongeza: "Baada ya makamanda wa adui kukiri kushindwa kwao kwa aibu katika kuwarejesha wafungwa wa Kizayuni kupitia operesheni za kijeshi, sasa ni wazi kabisa kwamba njia pekee ya kuwaachilia ni kupitia makubaliano na mkataba mzito na harakati ya ukombozi."

Pia alifafanua kuwa Gaza haitajisalimisha kamwe na kwamba ni harakati ya ukombozi itakayoweka masharti, kama vile imeweka kanuni.

Benjamin Netanyahu, ambaye Jumanne alikutana na Rais wa Marekani mara mbili, alisema leo – Jumatano –: "Mkutano wangu na Trump ulilenga juhudi za kuwaachilia wafungwa huko Gaza."

Netanyahu alidai katika ujumbe uliorekodiwa: "Hatutarejea nyuma hata kwa muda mfupi na hili (kuachiliwa kwa mateka) imewezekana kutokana na shinikizo la kijeshi la askari wetu mashujaa."

Hapo awali, kituo cha Qatari "Al Jazeera" kiliripoti kuwa mkutano wa pili wa Trump na Netanyahu ulidumu saa moja na dakika 50 na ulimalizika bila taarifa au maelezo yoyote rasmi kutoka pande zote mbili.

Al Jazeera iliandika: "Suala hili linaweza kuwa ishara ya kutokubaliana juu ya masuala yaliyojadiliwa katika mkutano huo."

Vyanzo vya Kiebrania kama "Yedioth Ahronoth" pia vilidai kuwa Trump, wakati wa mkutano huo, "alimlazimisha Netanyahu kwa kiasi kikubwa kumaliza vita vya Gaza."

Huu ni safari ya tatu ya Netanyahu kwenda Marekani tangu kuanza kwa muhula wa pili wa urais wa Trump mnamo Januari 20.

Utawala wa Kizayuni unaendelea na mashambulizi yake dhidi ya watu wasio na ulinzi wa Gaza.

Utawala wa waasi umeanza tena vita vyake dhidi ya Gaza tangu kuvunjika kwa usitishaji vita dhaifu mnamo Machi. Vikosi vya jeshi vimeingia katika maeneo mengi ya Ukanda wa Gaza, hasa kusini, na vimetaka kuondolewa kwa maeneo makubwa kaskazini. Jeshi la uvamizi limetishia kubaki Gaza na kutojiondoa kutoka maeneo mapya waliyoyavamia tangu Machi na wameweka mzingiro mkali wa misaada ya chakula na matibabu.