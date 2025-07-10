Upinzani wa Iraq Bado Haukubaliki Kuondoa Silaha

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna – sambamba na kuongezeka kwa shinikizo la kimataifa na kikanda la kuchora upya usawa wa usalama nchini Iraq, juhudi zinazoendelea za "kuwapokonya silaha makundi ya upinzani" chini ya kaulimbiu kama vile "kutekeleza mamlaka ya serikali" na "kuhakikisha utulivu wa nchi" zimeibuka tena. Makundi haya yamejibu juhudi hizi, ambazo ziliongezeka baada ya kusitisha mapigano kati ya Iran na utawala wa Kizayuni na kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya vikosi vya Marekani nchini Iraq, yakitangaza upinzani wao kwa "amri za kigeni" na kuhusisha silaha zao na "uhalali wa kiitikadi na kuwepo."

Katika muktadha huu, "Abu Ali al-Askari," msemaji wa usalama wa Kata'ib Hezbollah nchini Iraq, alitumia sherehe za Ashura huko Karbala kukosoa vikali wale wanaotaka kuondoa silaha. Aliandika kwenye jukwaa la X: "Sauti za waoga zinalingana na mayowe ya uhalifu ya Kizayuni-Marekani ya kuweka chini silaha za upinzani katika eneo hilo, ikiwemo silaha za upinzani nchini Iraq zilizolinda serikali na maeneo matakatifu wakati kila mtu aliposhindwa na Baghdad ilikuwa karibu kuanguka."

Aliongeza: "Silaha ya upinzani ni amana kutoka kwa Imam Mahdi (as) kwa Mujahideen, na uamuzi wa kuiweka chini unaweza tu kufanywa na Imam." Baada ya matamshi ya al-Askari, taarifa kama hiyo ilitolewa na "Abu Alaa al-Wala'i," Katibu Mkuu wa Brigedi za Sayyid al-Shuhada, ambaye alisisitiza: "Kuweka chini silaha katika hali ya heshima na utu, kutasababisha tu udhalilishaji na kuzorota katika siku zijazo."

Matamshi haya yalitolewa katika hali ya mvutano na yalikuwa jibu lisilo la moja kwa moja kwa hotuba mbili muhimu za hivi karibuni kutoka Najaf na Al-Hanana. Hotuba ya kwanza ilikuwa ombi la "Abd al-Mahdi al-Karbala'i," mwakilishi wa mamlaka ya kidini, la "kupunguza silaha kwa serikali" na kukataa "kuingilia kati kwa kigeni." Hotuba ya pili ilikuwa taarifa kutoka kwa "Muqtada al-Sadr," kiongozi wa harakati ya Sadrist, ambaye alihusisha mageuzi na kuvunja "silaha huru" na alitaka "kufutwa kwa wanamgambo" na kuimarisha taasisi za kijeshi na usalama.

Kwa upande mwingine, "Mohammed al-Shammari," mwanasiasa wa Iraq, alisema kuwa "jaribio lolote la kuondoa silaha bila suluhisho la kisiasa la haki na la kina litashindwa na litalipeleka nchi kwenye hatua mpya ya machafuko."

Aliongeza: "Uzoefu wa kuwafukuza wavamizi wa Marekani mnamo 2011 ulikuwa matokeo ya usawa wa kuzuia ulioundwa na upinzani, na kurudi leo kwa tishio la kuondoa silaha ni jibu kwa shinikizo la Marekani na nchi za Baraza la Ushirikiano la Ghuba ambazo zinapuuza utata wa ukweli wa Iraq."

Wachambuzi wanaamini kuwa hatua hii ya kisiasa kuhusu suala la kuondoa silaha inalingana na uelewa wa Marekani na Iraq kuhusu kumalizika kwa uwepo wa "muungano wa kimataifa" mnamo Septemba 2026. Uelewa huu unaweza kutumika kama shinikizo kwa makundi kupunguza jukumu lao au kuvunjwa hatua kwa hatua.

Ripoti za usalama zinakadiria kuwepo kwa zaidi ya makundi 60 yenye silaha ndani au nje ya Hashd al-Shaabi. Baadhi ya makundi haya yana uwezo wa kijeshi wa hali ya juu, ikiwemo makombora ya masafa mafupi na ya kati, droni, na miundombinu huru ya kijasusi. Hii inafanya jaribio lolote la kuondoa silaha kuwa ngumu bila makubaliano ya kina na uelewa wazi wa kikanda.

Kutokana na mgawanyiko wa kisiasa kati ya wale wanaounga mkono msimamo wa upinzani na wale wanaoukataa, serikali ya Iraq inaonekana kuwa katika nafasi isiyofaa. Kwa upande mmoja, serikali inahitajika kutekeleza sheria na kwa upande mwingine kuepuka makabiliano ya moja kwa moja na vikosi vyake vya kijeshi vyenye ushawishi. Wakati huo huo, shinikizo la wananchi, kidini, na kimataifa la kukomesha kile kinachoelezwa kama "machafuko ya usalama" na udhihirisho wa "serikali sambamba" linaongezeka.

Hata hivyo, "Ali Kazem al-Rikabi," mchambuzi wa siasa aliye karibu na "Mfumo wa Uratibu," alisema kuwa anaamini "kukuza wazo la kuwapokonya silaha makundi ya upinzani katika kipindi hiki maalum si kwa maslahi ya kitaifa. Badala yake, lengo lake ni kuondoa uwanja wa Iraq kutoka kwa vipengele vya kuzuia vya wananchi, na hiyo ni kulingana na uelewa wa kikanda na kimataifa ambao hauzingatii unyeti wa hali ya Iraq."

Alisisitiza kuwa "makundi haya si wahalifu, bali ni washirika katika ukombozi wa Iraq kutoka ISIS. Baadhi yao wameunganishwa rasmi katika taasisi za serikali na juhudi za kuwavunja sasa zinalenga kuunda ombwe la usalama ambalo, kutokana na changamoto zilizopo, haliwezi kujazwa na vikosi rasmi pekee."