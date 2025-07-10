Ansarullah wa Yemen Walishambulia Meli Iliyokuwa Ikielekea Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna – Brigedia Jenerali Yahya Saree, msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen, alitangaza kwamba, kwa ajili ya kusaidia watu wanaodhulumiwa wa Palestina na kuunga mkono vikosi vyao vya kishujaa vya Mujahideen; vikosi vya majini vya Yemen vilishambulia meli ya ETERNITY C, ambayo ilikuwa ikielekea bandari ya Umm al-Rashrash huko Palestina inayokaliwa.

Alisisitiza kuwa shambulio hilo lilifanywa kwa kutumia chombo cha baharini kisicho na rubani (USV) na makombora sita ya masafa marefu na balistiki.

Brigedia Jenerali Yahya Saree alifafanua kwamba, baada ya operesheni hii, kikosi cha vikosi maalum vya majini vya Yemen kiliingilia kati kuwaokoa wafanyakazi wa meli hiyo na kuwapatia huduma za matibabu na kuwahamisha hadi mahali salama.

Alisema kuwa kulengwa kwa meli hiyo kulitokea baada ya kampuni inayohusiana nayo na meli hiyo hiyo kuanza tena kushirikiana na bandari ya Umm al-Rashrash, jambo ambalo lilikuwa ukiukaji wa wazi wa agizo la kuzuia ushirikiano na bandari hiyo. Meli hiyo pia ilikuwa imepuuza maonyo ya vikosi vya majini vya Yemen.

Msemaji wa vikosi vya jeshi vya Yemen alieleza kuwa vikosi vya jeshi vya nchi hiyo vinaendelea kuzuia harakati za meli za Israel katika Bahari Nyekundu na Bahari ya Arabia na vinaonya kampuni zote zinazoshirikiana na bandari za Palestina inayokaliwa kwamba meli zao na wafanyakazi wao katika eneo lolote kati ya hayo watashambuliwa.

Alisisitiza kuwa lengo la msimamo huu ni kulazimisha adui wa Kizayuni na wafuasi wake kuondoa mzingiro dhidi ya watu wa Gaza, kusitisha uvamizi dhidi yao, na kukomesha vita vya mauaji ya halaiki dhidi yao.

Brigedia Jenerali Yahya Saree alisema: "Tutaendelea na operesheni zetu za kijeshi kusaidia watu wanaodhulumiwa wa Palestina na upinzani wao thabiti ambao unailinda Ummah nzima; hadi pale uvamizi dhidi ya Gaza utakaposimama na mzingiro utaondolewa."