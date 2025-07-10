Ismail Al-Sharif: Baadhi ya Viongozi wa Nchi za Ulaya Wana Uzayuni Kuliko Wazayuni Wenyewe

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna – Ismail Al-Sharif, mtaalam wa Jordan, katika barua katika gazeti la Al-Dustour la Jordan, alikosoa viwango viwili vya Magharibi katika kukabiliana na haki za binadamu na kuandika: "Baadhi ya viongozi wa nchi za Ulaya, katika uaminifu wao kwa Uzayuni, wamewashinda Wazayuni wenyewe."

Katika barua hiyo imeelezwa: "Nchini Uingereza, Baraza la Wawakilishi la Uingereza na vyombo vya habari havitishwi na uhalifu wa kivita huko Gaza au mauaji au kuchomwa moto kwa maelfu ya watoto waliotishwa. Lakini wanakerwa na mwimbaji anayepiga kelele dhidi ya jeshi lililofanya uhalifu huo. Kwa upande mwingine, Marekani, katika miezi mitano, ilimkaribisha mhalifu wa kivita, Netanyahu, mara tatu na kumpongeza kama 'mashujaa wa zama' badala ya kumkabidhi kwa mamlaka ya mahakama.

Taasisi tawala za Magharibi na vikundi vya Kizayuni, katika vitendo vya kimfumo na kwa msaada mkubwa wa vyombo vya habari, daima vimekuwa vikieneza simulizi za uongo na kupunguza uhuru kuwa uasherati, upotovu wa kijinsia, na wazimu. Waliwasilisha utawala wa Kizayuni kama oasisi ya uhuru katikati ya 'msitu wa majitu'."

Kuendelea kwa mwenendo wa kimataifa wa kuunga mkono haki za watu wa Palestina kunachukuliwa kama kuunga mkono kwa kizazi kipya harakati za ukombozi na kuundwa kwa maoni ya umma ya kimataifa dhidi ya Uzayuni na uhalifu wake.

Wakati wasanii na vijana huko Magharibi wanasisitiza kupiga kelele kwa ajili ya uhuru wa Palestina na wakati maelfu ya watu wanatoka barabarani kuunga mkono harakati zake, simulizi ya uongo iliporomoka na uongo wa harakati inayounga mkono Uzayuni huko Magharibi ulifichuliwa kabisa.