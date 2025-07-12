Jenerali Meja Mousavi: Morali ya Vikosi vya Wanajeshi ni Juu Sana

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl al-Bayt (ABNA), Jenerali Meja Sayyed Abdolrahim Mousavi, pembeni mwa sherehe ya kumbukumbu ya Shahidi Jenerali Meja Mohammad Said Izadi, aliiambia waandishi wa habari: "Alikuwa mtu aliyejitolea maisha yake yote kwa njia hii, na jina lake litaangaza daima pamoja na Quds na Palestina na mashahidi wote wa Quds na wale wote waliokabiliana na utawala mbaya wa Kizayuni."

Aliendelea kusema: "Alikuwa mtu mkuu sana ambaye tulionekana kumpoteza, lakini kwa neema ya Mungu, damu ya shahidi huyu itakuwa na ufanisi zaidi kuliko yeye mwenyewe kwa lengo takatifu alilokuwa nalo na alilifuata kwa miaka mingi."

Akijibu swali kuhusu jinsi morali ya vikosi vya wanajeshi ilivyo sasa, Mkuu wa Majeshi Mkuu alisisitiza: "Morali ya vikosi vya wanajeshi ni ya juu sana."