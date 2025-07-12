Ali Larijani: Netanyahu na Trump Hawaelewi Ukubwa wa Taifa la Iran / Mashariki ya Kati Inayostahimili Inaibuka Kutokana na Damu ya Mashahidi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl al-Bayt (ABNA), Ali Larijani leo (Ijumaa, Julai 20) katika sherehe ya kumuadhimisha Shahidi Jenerali Meja Mohammad Said Izadi, alisema: "Siku hizi zina machungu mengi kwa taifa la Iran na pia mafanikio mengi. Kumpoteza wapiganaji kama Haj Ramazan ni jambo gumu sana. Hawa walikuwa watu mashuhuri waliojitolea maisha yao kuhudumia watu wa Palestina. Watu wa aina hii hawaelekei kulea kirahisi."

Aliendelea kusema: "Mashahidi wetu wengine ambao katika siku hizi walishuhudiwa na watu wabaya zaidi, walikuwa watu wa kipekee katika asili yao kama Shahidi Rashid na Shahidi Baqeri. Mmoja wa watu hawa ni Shahidi Ramazan. Yeye pia, kwa upande wa utu, alikuwa mtu bora, na kiroho alikuwa thabiti sana na msemaji mdogo lakini mchapakazi katika kazi yake, alitoa huduma nyingi sana lakini asili ya kazi ilikuwa kwamba haikuweza kufichuliwa hadharani."

Aliyekuwa Spika wa Baraza la Mashauriano ya Kiislamu, alifafanua: "Lazima tujue kwamba tumempoteza mtu muhimu sana. Kosa kubwa la utawala wa Kizayuni ni kwamba unafikiri kwa mauaji haya unaweza kubadilisha hali katika Mashariki ya Kati na Iran. Mara nyingine huzungumza kuhusu Iran na kusema hali ya Iran inapaswa kubadilika."

Aliendelea kusisitiza: "Netanyahu alikuwa amesema atatuma ujumbe kwa taifa la Iran: 'Wakati mmoja ulikuwa na Cyrus aliyeliokoa taifa la Iran na leo serikali ya Kiyahudi inaliokoa taifa la Iran.' Kuna upumbavu kiasi gani katika kauli hii. Yaani taifa la Iran litamwacha Imam Hussein (a.s.) na kukufuata wewe ambaye huna maana. Fedheha kwako. Haelewi ukubwa wa taifa la Iran. Mumemchukua Haj Ramazan wetu lakini je, mmeweza kuchukua upinzani kutoka Palestina? Siku hizi mmeona Hamas imefanya kazi kubwa kiasi gani. Chipukizi alichopanda Haj Ramazan bado kipo hai."

Aliongeza: "Mlipiga kelele nyingi kwamba Hamas na Hizbullah zimekwisha, lakini Hamas bado iko hai na inafanya operesheni. Wanasema tunataka kubadilisha Mashariki ya Kati. Trump mara kadhaa amesema nitajenga amani kupitia nguvu. Netanyahu pia anapenda kuzungumza kama yeye. Yeye pia anasema nitajenga amani kupitia nguvu katika Mashariki ya Kati. Kauli mbiu hii ni ya kizamani kabisa, madikteta wote wa historia walisema maneno haya. Je, Mongols walisema kitu kingine? Je, Hitler alikuwa tofauti? Je, Napoleon alisema kitu kingine? Mawazo ya kizamani yanaonekana tena katika uwanja wa kimataifa. Mawazo haya yalisababisha vita na vifo vya mamilioni ya watu. Baada ya Vita Kuu ya Pili ya Dunia, mifumo iliundwa ili kuondoa mawazo haya."

Mshauri wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi alifafanua: "Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama viliwekwa kwa ajili gani?! Fikra ya amani kupitia nguvu ni fikra ya kizamani iliyofuatwa na wanyonyaji damu wote wa historia, yaani ama kusalimu amri au kupigana nami. Wanafuata nadharia hii na wanafikiri chini ya kivuli cha nadharia hii wanaweza kubadilisha Mashariki ya Kati. Je, Marekani kwa nadharia hii iliweza kutatua suala la Ukraine na Gaza? Hapana. Walishambulia na kuua, lakini watu wa Palestina hawakusalimu amri."

Larijani aliendelea: "Kwa uongozi wenye hekima wa Kiongozi Mkuu, tulimpiga Trump usoni. Ikiwa nadharia haifanikiwi Mashariki ya Kati, inataka kufanya nini? Sote tunapaswa kujua na nchi za ukanda zinapaswa kufikiria kwamba kwa kelele na uonevu wanataka kulazimisha nchi dhaifu kusalimu amri. Uchumi na siasa zao zitakuwa chini ya ushawishi wa Israeli. Harakati isiyo na maana kwa kelele inataka kuteka nchi. Trump kwa sababu ni showman, anafuata lengo hili kwa kelele lakini mataifa yanapaswa kuamka."

Aliendelea kusema: "Mashariki ya Kati mpya inaibuka, lakini kwa damu ya mashahidi hawa, Mashariki ya Kati inayostahimili itaibuka. Wao wanatafuta Mashariki ya Kati inayonyenyekea lakini kwa upinzani wa mataifa, Mashariki ya Kati yenye heshima na inayostahimili itaundwa. Tunawakumbuka wapendwa waliotutoka. Mungu azinyanyue daraja zao. Damu ya wapendwa hawa inafanya harakati kuwa imara zaidi na ya kina."