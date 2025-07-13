Maelezo ya Mashambulizi ya Israeli Dhidi ya Rais wa Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - likinukuu Shirika la Habari la Fars, Jumatatu, tarehe 26 Khordad (kalenda ya Kiajemi), asubuhi, wakati kikao cha Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa kikiendelea na kuhudhuriwa na wakuu wa mamlaka tatu na maafisa wengine wakuu katika ghorofa za chini za jengo moja magharibi mwa Tehran, shambulio lilianza. Mfano wa shambulio hili ulikuwa umeundwa sawa na operesheni ya kumuua Shahidi Sayyid Hassan Nasrallah.

Washambuliaji walifyatua mabomu au makombora sita, wakilenga njia za kuingia na kutoka katika jengo hilo ili kuzuia njia za kutoroka na kukata mtiririko wa hewa. Baada ya milipuko, umeme wa ghorofa ulizimwa, lakini maafisa walifanikiwa kujinusuru kutoka nje ya jengo kwa kutumia njia ya dharura iliyokuwa imepangwa mapema.

Baadhi ya maafisa, akiwemo Rais, walipata majeraha madogo miguuni wakati wakitoka. Kutokana na usahihi wa habari ambazo adui alikuwa nazo kwa shambulio hili, uwezekano wa kuwepo kwa wakala aliyepenyeza unachunguzwa. Jambo hili linaonyesha kwamba adui anatumia kila njia inayowezekana, hata mauaji ya maafisa wa ngazi za juu, ili kuharibu usalama wa kitaifa wa Iran.