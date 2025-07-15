Idadi ya Vifo Kwenye Migogoro Huko Suwayda Yafikia Karibu 90

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), taarifa ya Shirika la Haki za Kibinadamu la Syria imesema kuwa idadi ya vifo katika mapigano huko Suwayda imeongezeka hadi 89.

Mapigano kati ya Druze na wapiganaji wenye silaha wanaohusishwa na Jolani yalianza jana. Wakati huo huo, Mratibu wa Umoja wa Mataifa nchini Syria alielezea wasiwasi wake juu ya matukio ya Suwayda na kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kulinda usalama wa raia, akisisitiza kwamba watu wa Syria leo wanahitaji sana utulivu, amani na umoja wa ndani.

Kwa upande mwingine, Baraza la Kijeshi la Suwayda limetoa wito kwa makundi yenye silaha kusimama dhidi ya mashambulizi kwenye mkoa huo. Televisheni ya Syria pia iliripoti kuwa ndege za kivita za Israel zilifanya mashambulizi ya onyo dhidi ya vifaru vya jeshi la Syria katika viunga vya Suwayda.