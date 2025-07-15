Iraq Kupokea Mahujaji Milioni 5 wa Kigeni kwa Ajili ya Arba'een Mwaka Huu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Abdul Amir al-Shammary, Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iraq, alisema katika mkutano na waandishi wa habari na mawaziri wa mambo ya ndani wa Iran, Iraq, na Pakistan: "Mahujaji milioni 5 wasio Wairaki wataingia nchini Iraq kwa ajili ya ziara ya Arba'een, na tumeunda kamati za kutoa huduma kwa mahujaji."

Al-Shammary alipokuwa Tehran alisema: "Kama mnavyojua, ziara ya Arba'een ni ziara muhimu sana. Tumeanza mapema shughuli zetu za kiutendaji ili kurahisisha mahujaji wa Arba'een katika masuala ya huduma na usalama."

Aliendelea: "Katika mkutano wa leo ulioandaliwa na Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iran, maamuzi mazuri sana yalichukuliwa. Insha'Allah, maamuzi haya yatatangazwa kutoka Tehran, mji mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran."

Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iraq, akisema kuwa mahujaji milioni 5 wasio Wairaki wataingia nchini Iraq kwa ajili ya ziara ya Arba'een, alisema: "Mahujaji milioni 5 ni idadi kubwa sana, na wote wanahitaji huduma mbalimbali kama vile chakula na malazi. Tumeunda kamati za kutoa huduma kwa mahujaji, na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia imeteua wawakilishi wa kufuatilia masuala ya mahujaji, ambayo, insha'Allah, yatatangazwa."

Al-Shammary alibainisha: "Mahujaji wa Arba'een wanakuja nchini mwetu kulingana na kanuni, na tutawakaribisha kwa moyo mkunjufu. Tunatumai mwaka huu ziara ya Arba'een itakuwa tofauti na bora zaidi kuliko miaka iliyopita."

Inafaa kutaja kuwa Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iraq aliwasili Tehran asubuhi ya leo na kabla ya mkutano huu, alikutana na kujadiliana na mwenzake wa Iran, Eskandar Momeni.