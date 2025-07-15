Al-Sudani: Iran Ina Nia Kubwa ya Kufikia Makubaliano Kwa sababu Haitafuti Silaha za Nyuklia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), "Mohammed Shia al-Sudani," Waziri Mkuu wa Iraq, katika mahojiano na gazeti la "Al-Sharq Al-Awsat," alielezea mizani mpya katika kanda: "Baada ya matukio ya Oktoba 7 na yale yaliyofuata kwa namna ya uvamizi dhidi ya Lebanon, mabadiliko yaliyotokea Syria, na kisha uvamizi dhidi ya Iran, uvumi huu kuhusu mustakabali wa kanda chini ya kivuli cha matukio haya yanayoendelea umekuwa maarufu zaidi. Uvamizi dhidi ya Gaza na Lebanon unaendelea, kuna mazungumzo kuhusu kupanga hali ya Gaza, na pia kuingilia kwa Israel nchini Syria kunaendelea. Pia tunazungumzia kuhusu usitishaji vita kati ya Israel na Iran, kwa hivyo hatukabiliani na mkondo thabiti wa kisiasa wa kuunda kanda, mizani na uhusiano wake."

Alielezea majibu yake baada ya kuanza kwa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran: "Kila mtu alitarajia mvutano kuongezeka na vita na mashambulizi ya kulipizana kisasi kuja. Mtazamo huu ulikuwepo katika nchi zote za kanda, na Iraq ni sehemu ya kanda. Baada ya kuanza kwa uvamizi wa Israel dhidi ya Iran, ambao pia ulijumuisha ukiukaji wa anga ya Iraq, tukio hili muhimu lingehusisha Iraq katika vita hivi na uvamizi dhidi ya nchi jirani, na hii inapingana na katiba na kanuni zetu za kisiasa ambazo haziruhusu upande wowote au nchi yoyote kutumia anga au ardhi ya Iraq kama msingi wa uvamizi dhidi ya wengine."

Al-Sudani aliendelea kuongeza: "Tulipaswa kuthibitisha upinzani wetu katika ngazi ya kidiplomasia ya kimataifa, kwa hivyo tuliwasilisha malalamiko kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na mawasiliano yalifanywa kuunga mkono msimamo huu kuhusu ukiukaji huu. Pia tulilaani uvamizi dhidi ya nchi jirani, chini ya kisingizio cha vita vya kuzuia au hatua ya kuzuia, wakati huu ulikuwa uvamizi wa wazi dhidi ya nchi huru na mwanachama wa Umoja wa Mataifa."

Alifafanua: "Sehemu muhimu zaidi ya hadithi hii ilikuwa jinsi ya kudumisha usalama wetu wa ndani, msimamo wetu wa kisiasa na msimamo wetu wa kitaifa kuhusu mgogoro huu, na Alhamdulillah, tumefaulu katika hili; kwa kuimarisha msimamo wa kitaifa umoja unaokataa uvamizi na ukiukaji wa uhuru na anga ya Iraq na kuunga mkono misimamo ya serikali ya kulinda maslahi ya Iraq na watu wa Iraq, na kuiweka Iraq mbali na kuteleza kwenye vita hivi. Msimamo huu katika ngazi ya ndani ulikuwa muhimu sana."

Hakukuwa na Ombi Lolote kutoka Iran

Waziri Mkuu wa Iraq, akijibu swali kwamba "Iran ilitaka nini kutoka Iraq wakati wa vita?" alisema: "Hakukuwa na ombi lolote lililowasilishwa. Badala yake, Iraq ndiyo ilichukua hatua ya kwanza kufafanua msimamo wake na hatari za hali hii, na kuhamisha jumbe kati ya pande mbalimbali ili kusitisha vita hivi na kurudi kwenye mazungumzo. Tulikuwa na mawasiliano ya mara kwa mara na ofisi ya rais na njia zote zinazohusika nchini Iran. Huu ulikuwa mchakato endelevu. Mazungumzo yalikuwa yakiendelea na yalipangwa kufanyika Jumapili, lakini shambulio lilitokea Ijumaa asubuhi."

Aliongeza: "Mbinu ya Iraq ilikuwa kuhamasisha pande kurudi kwenye meza ya mazungumzo na kusitisha vita. Mtazamo wa Iran ulikuwa, inawezekanaje kurudi kwenye mazungumzo wakati uvamizi unaendelea? Mazungumzo yetu na mawasiliano yetu na nchi za kanda na Marekani yalilenga kwenye ukweli kwamba Iran iko tayari kukaa kwenye meza ya mazungumzo mradi uvamizi usitishwe. Huu ulikuwa msimamo chanya wa Iran katika masaa ya kwanza ya kuanza kwa uvamizi."

Al-Sudani katika mahojiano haya kuhusu suala la "Je, anaogopa kutokea kwa mzunguko mpya wa mvutano kati ya Iran na utawala wa Kizayuni?" alieleza: "Ndio; kwa sababu kila mtu anajua kwamba Netanyahu hajafuata usitishaji vita wowote, wala huko Gaza wala Lebanon. Ni kawaida kwamba anaweza kufanya uvamizi zaidi dhidi ya Iran. Sera yake, mbinu yake na mkakati wake ni kuweka kanda katika hali ya vita vya kudumu ili kuimarisha msimamo wake wa kisiasa."

Akijibu swali kwamba "Ulihisi wasiwasi kwamba mfumo nchini Iran ungeingia katika machafuko na vita vingeendelea kwa muda mrefu, na je, mlifanya hatua zozote za kukabiliana na mzozo wa muda mrefu au kuyumba nchini Iran?" alisema: "Iran ni nchi muhimu katika kanda. Na yeyote anayetaka kuangusha mfumo kwa vita vya siku 12, bila shaka matokeo yake yataathiri kanda nzima. Ni kawaida kuwa na wasiwasi juu ya utulivu wa kanda na utulivu wa nchi yoyote jirani. Huwezi kuona moto katika nchi jirani na kukaa bila kujali na kutarajia kwamba moto huo hautakufikia. Hii ni mbinu yetu kwa nchi zote, iwe Iran au nchi zingine jirani."

Al-Sudani alieleza: "Tunachoamini katika hatua hii ni kwamba tunapaswa kusonga mbele kuelekea utulivu, usalama, amani na maelewano. Wasiwasi wetu ulikuwa kwamba matokeo haya yataathiri utulivu wa kanda. Lakini katika ngazi ya ndani, tulikuwa na imani na uwezo wetu, na uelewa na ufahamu wa vikosi vya kisiasa na watu wa Iraq juu ya umuhimu wa kudumisha usalama wa ndani na utulivu wa mfumo wa kisiasa katikati ya matukio na maendeleo haya."

Uhusiano Wetu na Iran Ni Ushirikiano wa Kimkakati

Akijibu swali kwamba "Rais wa Marekani anapenda nadharia ya 'makubaliano'. Inawezekana kufikiria kwamba katika hatua ijayo, makubaliano kati ya Marekani na Iran yatatokea?" alisema: "Inatarajiwa. Rais wa Marekani alichukua jukumu la kuanzisha katika kudhibiti vita vya hivi karibuni. Iraq iliunga mkono mbinu hii, na hatua hii ilisababisha kufikiwa kwa usitishaji vita huu na kusitishwa kwa vita hivi vya uharibifu. Tunatumai jukumu hili litaendelea, hasa kupitia mazungumzo ya pande mbili kuhusu faili ya nyuklia, ambayo yatasababisha makubaliano haya au mkataba ambao utaweka msingi wa utulivu katika kanda muhimu kama Mashariki ya Kati."

Al-Sudani, akijibu swali kwamba "Je, ulifikia hitimisho kutokana na mazungumzo na maafisa wa Iran kwamba Iran ina nia halisi ya kufikia makubaliano na Marekani?" alieleza: "Ndio, mtazamo wetu kupitia mawasiliano na mikutano mbalimbali ni kwamba kuna nia kubwa kutoka kwa serikali ya Iran kufikia makubaliano ambayo yatahakikisha maslahi yake na pia kuzingatia wasiwasi wa jumuiya ya kimataifa. Kwa sababu nchini Iran hakuna uamuzi katika ngazi ya kidini au rasmi wa kutafuta silaha za nyuklia, ambayo ndiyo wasiwasi mkuu wa dunia. Kwa hivyo, njia ya kufikia maelewano ambayo yatamaliza suala hili ambalo limekuwa sababu kuu ya mvutano na kuongezeka kwa migogoro katika kanda, iko wazi."

Waziri Mkuu wa Iraq alisisitiza: "Uhusiano wetu na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni ushirikiano wa kimkakati unaozingatia misingi ya kidini, kiutamaduni, kijamii na maslahi ya pande zote. Pia, Iran, katika vipindi mbalimbali, iwe wakati wa utawala wa kidikteta au wakati wa mapambano dhidi ya ugaidi na mchakato wa kisiasa, imesimama pamoja na Iraq na watu wa Iraq. Lakini bila shaka tunasisitiza kwamba uhusiano huu lazima uwe katika mfumo mzuri unaohakikisha maslahi ya pamoja na kuzuia kuingiliwa katika masuala ya ndani. Iraq ina uhuru wake na uamuzi wake wa kitaifa unaoundwa kulingana na maslahi ya watu wake na vipaumbele vyake."

Al-Sudani alisisitiza: "Hakuna usimamizi wa masuala ya Iraq kutoka upande wa Iran, hata kidogo. Hata neno hili halikubaliki na halina nafasi katika msamiati wetu."