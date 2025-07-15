Wanajeshi 3 wa Utawala wa Kizayuni Wauawa Katika Operesheni Mbili za Muqawama Huko Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), vyanzo vya habari vya utawala wa Kizayuni leo Jumatatu vimeripoti kutokea kwa tukio la kiusalama katika maeneo mawili ya Ukanda wa Gaza, ambapo moja imetokea mashariki mwa mji wa Gaza na nyingine huko Khan Younis, kusini mwa ukanda huo.

Katika wiki za hivi karibuni, operesheni zilizofanikiwa na mashambulizi ya kuvizia yenye kuua ya Muqawama wa Palestina dhidi ya wanajeshi wa Kizayuni yameongezeka.

Jana, moja ya vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni, likinukuu chanzo cha usalama cha utawala huo, lilikiri operesheni zilizofanikiwa za Muqawama wa Palestina na kuongeza kuwa Hamas imefikia mbinu mpya katika mapigano na kuita hilo changamoto kubwa na hatari kwa jeshi la Israel.

Vyombo vya habari vya utawala wa Kizayuni, chini ya udhibiti mkali wa idadi ya wanajeshi wa utawala huo, leo pia vimeripoti kuuawa kwa wanajeshi watatu na kujeruhiwa kwa wanajeshi wengine kadhaa wa utawala huo katika mapigano ya leo huko Ukanda wa Gaza.

Vyombo vya habari vilivyotajwa vimeripoti kuwa huko Khan Younis, kusini mwa Ukanda wa Gaza, wanajeshi wa jeshi la utawala wa Israel walilengwa na roketi ya kupambana na vifaru.

Brigedi za Al-Qassam, tawi la kijeshi la harakati ya Hamas, zimetangaza kuwa wapiganaji wa brigedi hizo walilenga gari la kubebea wanajeshi la jeshi la utawala wa Kizayuni aina ya Nimr (Tiger), ambalo lilikuwa na mwanajeshi mmoja wa Kizayuni, kwa roketi ya "Yassin 105" karibu na makutano ya Mtaa wa Tano kaskazini mwa mji wa Khan Younis kusini mwa Ukanda wa Gaza.

Katika taarifa ya Brigedi za Al-Qassam imeelezwa kuwa helikopta za utawala wa Kizayuni zilitua katika eneo hilo kwa ajili ya kuhamisha wanajeshi wao.