Majibu ya Wizara ya Mambo ya Nje kuhusu kukamatwa kwa raia wa Iran wanaoishi Marekani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, Alireza Hashemi Raja, Mkurugenzi Mkuu wa Masuala ya Wairani Wanaoishi Nje ya Nchi katika Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi yetu, amelaani vikali hatua haramu ya hivi karibuni ya serikali ya Marekani ya kuwakamata kwa wingi raia wa Iran wanaoishi Marekani na kuwatendea isivyo kibinadamu.

Hashemi Raja alisema: "Hatua hii ya Marekani, ambayo imefuata kuunga mkono na kuingilia kati kwa nchi hii katika uvamizi wa kijeshi na haramu wa utawala wa Kizayuni dhidi ya uhuru na uadilifu wa eneo la Iran, inapingana waziwazi na viwango vya kawaida vya sheria za kimataifa."

Akionyesha wasiwasi mkubwa juu ya hatua ya serikali ya Marekani, aliongeza: "Kwa mujibu wa ripoti zilizopokelewa, Idara ya Usalama wa Nchi ya Marekani (DHS) kama mweka sera na Idara ya Uhamiaji na Utekelezaji wa Forodha ya Marekani (ICE) kama mtekelezaji, wameanza kutekeleza sera na hatua kali na kufanya operesheni kubwa za polisi na usalama dhidi ya raia wa Iran wanaoishi Marekani. Hali hii imesababisha wasiwasi mkubwa na unaoongezeka kwa familia za Wairani waliokamatwa."

Akirejelea Mkataba wa Vienna wa Mahusiano ya Kibalozi wa mwaka 1963, alikumbusha wajibu na jukumu la serikali ya Marekani la kuwezesha upatikanaji wa kibalozi kwa raia wa Iran haraka iwezekanavyo kwa Ofisi ya Kulinda Maslahi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mjini Washington, na kuongeza: "Licha ya ufuatiliaji wa awali wa kibalozi, hadi sasa hatujapokea maelezo ya kuridhisha kuhusu sababu za kukamatwa kwa raia hawa. Tunachukulia tabia za ukandamizaji na zisizo za kibinadamu dhidi ya kundi hili la Wairani wanaoishi Marekani kuwa hazikubaliki na tunadai kuheshimu haki zao, kutangazwa mara moja kwa maelezo yao, pamoja na kuwezesha upatikanaji wa kibalozi ili kuwapatia huduma muhimu."

Mkurugenzi Mkuu wa Masuala ya Wairani Wanaoishi Nje ya Nchi alisema: "Kuwanyima mamia ya watu haki ya kuishi katika nchi nyingine, tu kwa misingi ya uraia au dini yao, ni mfano wa ubaguzi wa rangi na ubaguzi wa kimfumo katika serikali ya Marekani na unakiuka kanuni za kimataifa katika uwanja wa haki za binadamu, hasa kanuni ya kutoruhusu ubaguzi na haki za msingi za binadamu, na hii, bila shaka, itasababisha jukumu la kimataifa la serikali ya Marekani."

Hashemi Raja, akisisitiza kuunga mkono kikamilifu kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haki za raia wake, alisema: "Hatutaacha kuchukua hatua yoyote kulinda haki za Wairani dhidi ya athari na matokeo yanayotokana na uamuzi wa kibaguzi wa serikali ya Marekani, na iwapo mmoja wa raia wetu waliokamatwa nchini Marekani atataka kurudi katika nchi yao ya asili, atapata msaada kamili na usaidizi kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran."