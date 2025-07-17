Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), Wizara ya Mambo ya Nje ya serikali ya Golani, ikijibu uvamizi wa utawala wa Kizayuni nchini Syria, ilitangaza: "Uvamizi wa leo (wa Wazayuni) unaendana na uvamizi uliolengwa wa utawala wa Israel kwa lengo la kuchochea mvutano na machafuko na kuharibu usalama wa Syria."

Katika taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya serikali ya Golani, ilisema: "Syria inalaani vikali na kwa maneno makali zaidi uvamizi wa uhaini wa Israel uliolenga taasisi za serikali na miundombinu ya kiraia katika mji mkuu wa Damascus, na jimbo la Suwayda."

Shambulio hili lilisababisha vifo vya raia kadhaa wasio na hatia, makumi ya majeruhi wakiwemo wanawake na watoto, na uharibifu mkubwa wa miundombinu na huduma za umma.

Shambulio hili, ambalo ni sehemu ya sera ya makusudi ya utawala wa Israel ya kuchochea mvutano, kueneza machafuko na kudhoofisha usalama na utulivu nchini Syria, linachukuliwa kuwa ukiukaji mkubwa wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa.

Syria inaichukulia Israel kuwa na jukumu kamili la uchochezi huu hatari wa mvutano na matokeo yake, na inasisitiza kwamba inahifadhi haki zake zote halali za kutetea ardhi na watu wake kwa njia zote zinazoruhusiwa chini ya sheria za kimataifa.