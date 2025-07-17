Shanghai kwa Taliban: Ondoleeni Ukiritimba / Shia: Afghanistan Haitapata Utulivu Bila Ushiriki wa Kina

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), mkutano wa Shirika la Ushirikiano la Shanghai ulifanyika Jumanne (Julai 14) ukihudhuriwa na China. Wanachama wa shirika hili katika taarifa yao walisisitiza kuwa utulivu nchini Afghanistan unawezekana tu kupitia ushiriki halisi wa makabila yote na makundi ya kisiasa katika muundo wa serikali.

Sergey Lavrov, Waziri wa Mambo ya Nje wa Russia, mwishoni mwa mkutano alisema: "Karibu wanachama wote wa Shirika la Ushirikiano la Shanghai wanakubaliana kusaidia ujenzi mpya wa Afghanistan, lakini njia hii inahitaji kuundwa kwa muundo wa serikali unaojumuisha makabila yote na kisiasa."

Wakati huo huo, baadhi ya maprofesa wa Chuo Kikuu cha Kabul waliitaka serikali ya Taliban kuchukua njia ya amani na utulivu kwa busara na mantiki. Walisisitiza kuwa muundo wa sasa wa serikali nchini Afghanistan una ukiritimba, na ushiriki wa makabila, hasa Shia, unaweza kusaidia maendeleo na kuiondoa nchi kutoka kwenye kutengwa.

Maafisa wa Taliban wanadai kuwa muundo wa sasa wa serikali unajumuisha wote, lakini hakuna waziri hata mmoja wa Shia katika baraza la mawaziri la sasa.

Jamii ya Shia ya Afghanistan katika miaka minne iliyopita imekuwa ikidai mara kwa mara sehemu halisi katika serikali, lakini hadi sasa maombi haya hayajajibiwa.