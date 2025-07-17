Hizbullah ya Lebanon Yakemea Uvamizi wa Utawala wa Kizayuni Dhidi ya Syria

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA) likinukuu Al-Manar, Hizbullah ya Lebanon leo Jumatano imetoa taarifa ikikemea uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Syria na kutoa wito wa umoja dhidi ya wavamizi.

Hizbullah ya Lebanon imelaani vikali uvamizi wa kikatili wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Syria, ikiuita uvamizi wa wazi dhidi ya mamlaka ya kitaifa na raia wa Syria, ukiukaji mkubwa wa sheria na kanuni za kimataifa, na mwendelezo wa mashambulizi mfululizo ya utawala haramu wa Israel nchini Lebanon, Palestina, na Yemen.

Taarifa hiyo ilisema: "Uvamizi huu wa woga ni sehemu ya mwisho tu ya mfululizo wa mipango ya Kizayuni inayolenga kuvamia nchi na kusababisha mifarakano na mgawanyiko kati ya watu wa taifa, katika jaribio la kujitambulisha kama mdhamini wa usalama wa watu, wakati wenyewe ndio tishio kubwa zaidi kwa usalama na utulivu wa eneo hilo."

"Uzoefu wa zamani umethibitisha kwamba adui huyu haheshimu ahadi na mikataba, hafuati makubaliano, na anaelewa tu lugha ya nguvu. Adui huyu haoni watu na nchi isipokuwa kama zana za kutumikia mradi wake wa ukoloni, na anajitahidi kuwaweka katika hali ya udhaifu na utii."