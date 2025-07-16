  1. Home
16 Julai 2025 - 13:18
News ID: 1708393
Source: ABNA
Shambulio la Kombora la Brigedi za Al-Qassam dhidi ya Maeneo ya Utawala wa Kizayuni

Vikosi vya upinzani vilishambulia maeneo ya adui wa Kizayuni katika Ukanda wa Gaza kwa makombora mawili ya balistiki.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, Brigedi za Al-Qassam zimetangaza: Vikosi vya upinzani vilishambulia maeneo ya adui wa Kizayuni katika Ukanda wa Gaza kwa makombora mawili ya balistiki.

Shambulio hili lilifanyika kwa makombora mawili ya "Al-Yasin 105" kaskazini mwa Khan Younis, kusini mwa Ukanda wa Gaza.

Katika shambulio hili, gari la kivita la Israel aina ya "Namer" liligongwa na kombora karibu na Msikiti wa Al-Katiba katika eneo la Al-Satra Magharibi.

Vikundi vya upinzani huko Gaza vinalenga vikosi vya Israel vinavyokalia maeneo na misafara yao ya vifaa katika pande mbalimbali.

Jana, Saraya Al-Quds, tawi la kijeshi la Harakati ya Jihad ya Kiislamu ya Palestina, ilitoa taarifa, ikieleza kwa undani operesheni kadhaa zilizofanikiwa za pamoja na wenzao katika Brigedi za Al-Qassam za Hamas dhidi ya malengo ya kijeshi ya utawala wa Kizayuni mashariki mwa Gaza.

