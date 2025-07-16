Shambulio la Kombora la Brigedi za Al-Qassam dhidi ya Maeneo ya Utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, Brigedi za Al-Qassam zimetangaza: Vikosi vya upinzani vilishambulia maeneo ya adui wa Kizayuni katika Ukanda wa Gaza kwa makombora mawili ya balistiki.

Shambulio hili lilifanyika kwa makombora mawili ya "Al-Yasin 105" kaskazini mwa Khan Younis, kusini mwa Ukanda wa Gaza.

Katika shambulio hili, gari la kivita la Israel aina ya "Namer" liligongwa na kombora karibu na Msikiti wa Al-Katiba katika eneo la Al-Satra Magharibi.

Vikundi vya upinzani huko Gaza vinalenga vikosi vya Israel vinavyokalia maeneo na misafara yao ya vifaa katika pande mbalimbali.

Jana, Saraya Al-Quds, tawi la kijeshi la Harakati ya Jihad ya Kiislamu ya Palestina, ilitoa taarifa, ikieleza kwa undani operesheni kadhaa zilizofanikiwa za pamoja na wenzao katika Brigedi za Al-Qassam za Hamas dhidi ya malengo ya kijeshi ya utawala wa Kizayuni mashariki mwa Gaza.