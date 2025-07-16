Ayatullah Khamenei: Kamanda Asiyeshindika wa Umma wa Kiislamu na Shujaa wa Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, Mufti Gulzar Ahmad Naimi, mjumbe wa Tume ya Kitaifa ya Wachache wa Kidini nchini Pakistan na Mkuu wa Jamaat Ahl al-Haram na Mkurugenzi wa Madrasa Naimiah Islamabad, alisema: "Kiongozi Mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Mtukufu Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, ni mmoja wa viongozi wakubwa wa Umma wa Kiislamu katika zama za kisasa. Hivi sasa, hakuna kiongozi yeyote katika Umma wa Kiislamu anayeweza kufikia ujasiri, ushujaa, na utulivu wake. Amecheza jukumu lisiloweza kulinganishwa katika kuhifadhi, kutetea, na kustahimili Umma wa Kiislamu. Pia amekuwa na jukumu muhimu, maarufu, na la kihistoria katika suala la ukombozi wa Palestina."Aliongeza: "Yeye si kiongozi wa nadharia tu, bali anatambulika duniani kote kama kiongozi wa upinzani na mwanaharakati. Mtukufu Ayatullah Khamenei amecheza jukumu muhimu katika umoja wa Umma na uamsho wa Kiislamu na amesisitiza daima umuhimu wa umoja wa Waislamu. Anachukulia tofauti kati ya Shia na Sunni kama njama ya maadui wa Uislamu na katika hotuba zake ameuita mara kwa mara Umma wa Kiislamu kuungana na kushikamana dhidi ya Uzayuni, Marekani, na Ulaya."

Mufti huyo wa Kisunni wa Pakistan aliendelea: "Kiongozi Mkuu anaiona ardhi ya Palestina kama moyo wa Umma wa Kiislamu na anafafanua suala la Palestina kama suala kuu la Waislamu. Kila mwaka anawaalika Waislamu duniani kote kusherehekea Siku ya Kimataifa ya Quds."

Naimi, akieleza kwamba misimamo ya Mtukufu Ayatullah Khamenei kuhusu utawala wa Kizayuni imekuwa daima ya ujasiri na wazi, aliongeza: "Anaona utawala wa Kizayuni kama uvimbe wa saratani katika mwili wa Umma wa Kiislamu ambao hivi karibuni utang'olewa. Tofauti na baadhi ya nchi za Kiislamu na mataifa ya Magharibi yanayoamini katika suluhisho la serikali mbili kwa Palestina, Kiongozi wa Mapinduzi daima amekataa suluhisho hili na anasisitiza kwamba Palestina kutoka Mto hadi Bahari ni mali ya watu wa Palestina. Wakati wa uongozi wake, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa msaada kamili wa vikundi vya upinzani kama vile Hamas, Hezbollah, Jihad ya Kiislamu, na Ansarullah wa Yemen, iliunda kambi yenye nguvu dhidi ya Uzayuni. Kambi hii imeidhoofisha Israel kutoka ndani."

Kwa mujibu wa Mufti Naimi, vita vya siku kumi na mbili vya Juni 2025, ambavyo vilileta kushindwa vibaya kwa Israel, ni matokeo ya uongozi na amri isiyo na kifani ya Mtukufu Ayatullah Khamenei. Kwa uongozi wake thabiti na wa uhakika, hakuongoza tu jeshi bali pia alihifadhi umoja na utulivu wa kitaifa. Ushindi huu ni ushahidi wazi wa ukuu wa uongozi wake.

Mufti mashuhuri wa Pakistan alisema: "Wakati nchi nyingi za Kiislamu zimeinamisha vichwa mbele ya Marekani na kuunga mkono 'Makubaliano ya Ibrahimu', Ayatullah Khamenei pekee ndiye anayesimama waziwazi dhidi ya Israel na anachukulia kurejesha uhusiano kuwa 'uhaini mkubwa'. Anaunga mkono vikundi vya upinzani vya Palestina na anawaita mashahidi wao 'mashahidi wa Uislamu'."

Leo, ulimwengu wa Kiislamu umetambua uongozi wake sio tu kwa Iran, bali kwa Umma mzima wa Kiislamu. Hotuba zake na matamko yake yametafsiriwa katika lugha mbalimbali, na kizazi kipya cha Waislamu kimemkubali kama "Shujaa wa Kiislamu".

Alisema: "Yeye ni mrithi wa kiroho wa Mapinduzi ya Kiislamu na anaunga mkono waliodhulumiwa katika ulimwengu mzima wa Kiislamu, ikiwemo Palestina, Kashmir, na Yemen."

Mufti Gulzar Naimi alisisitiza: "Leo, mpango wa kumuua Kiongozi Mkuu pia umewekwa kwenye ajenda ya maadui kwa sababu hii, kwa sababu yeye ni kizuizi imara dhidi ya mradi wa kikoloni wa Marekani na Israel. Kushambulia yeye sio tu kushambulia Iran, bali ni kushambulia Palestina, Gaza, na Umma mzima wa Kiislamu."

Mwishoni, Mufti Naimi alisema: "Kuunga mkono Kiongozi Mkuu ni kuunga mkono Palestina. Kunyamaza mbele ya vitisho vya Israel ni uhaini mtupu."