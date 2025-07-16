Waislamu wa Marekani: Idadi ya Watu Vijana, Walioelimika, na Inayokua

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – Abna, ingawa jumuiya ya Waislamu inachukua asilimia moja tu ya idadi ya watu wa Marekani, ina nafasi inayozidi idadi yake katika viashiria kama elimu, utofauti wa kikabila, na uwepo katika taaluma maalum.

Hata hivyo, ubaguzi wa kimfumo na wimbi linaloongezeka la chuki dhidi ya Uislamu (Islamophobia) vimeikabili mustakabali wa wachache hawa wanaokua na changamoto kubwa. Makala ifuatayo imechunguza takwimu za jumuiya ya Waislamu wa Marekani na changamoto na mafanikio ya jumuiya hii:

Kwa mujibu wa sensa ya kidini ya Marekani ya mwaka 2020, takriban Waislamu milioni 4.5 wanaishi Marekani. Hata hivyo, baadhi ya tafiti, kama vile utafiti wa Kamati ya Wayahudi wa Marekani, inakadiriwa idadi hii kuwa chini ya milioni 3.

Jumuiya ya Waislamu wa Marekani inatofautiana na jumuiya nyingine za kidini nchini humo kwa utofauti wa kikabila, ujana wa idadi ya watu, na maendeleo ya kielimu na kikazi:

Asilimia 26 ya Waislamu wa Marekani wana umri kati ya miaka 18 na 24, wakati takwimu hii ni kati ya asilimia 2 na 12 kwa vikundi vingine.

Jumuiya ya Waislamu wa Marekani ndiyo jumuiya ya kidini yenye utofauti zaidi nchini humo: theluthi moja ni Waamerika Weusi, theluthi moja ni kutoka Kusini mwa Asia, robo moja ni Waarabu, na wengine wanatoka kote ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na idadi inayokua ya Waislamu wa asili ya Kilatino.

Asilimia 46 ya Waislamu wa Marekani wana shahada ya chuo kikuu au zaidi (ikilinganishwa na asilimia 38 kwa idadi ya watu kwa ujumla).

Takriban Waislamu 5,896 wanatumikia katika jeshi la Marekani.

Usambazaji wa Kijiografia na Kiuchumi wa Waislamu wa Marekani:

Waislamu wengi wa Marekani wanaishi katika maeneo makubwa ya mijini kama vile New York, California, Illinois, na New Jersey. Asilimia 42 kati yao walizaliwa Marekani na wengine ni wahamiaji wa kizazi cha kwanza.

Asilimia 22 ya Waislamu wa Marekani wana kipato zaidi ya dola 100,000, wakati takwimu hii ni asilimia 44 kwa Wayahudi wa Marekani.

Kinyume chake, asilimia 33 ya Waislamu wa Marekani wana kipato chini ya dola 30,000. Hata hivyo, mamia ya mamilionea na angalau mabilionea 6 Waislamu wanaishi Marekani.

Wanawake Waislamu wa Marekani wana kipato cha chini karibu sawa na wanaume Waislamu nchini humo na wanapungukiwa kwa asilimia 5 tu katika kiwango cha juu cha kipato, wakati tofauti hii ni asilimia 38 kwa Wayahudi.

Ajira na Maeneo ya Kitaaluma ya Waislamu wa Marekani:

Waislamu wa Marekani wako katika ajira binafsi zaidi kuliko idadi ya watu kwa ujumla. Katika Jiji la New York, kuna biashara 96,000 zinazomilikiwa na Waislamu na katika jimbo la Michigan kuna biashara 36,000.

Zaidi ya asilimia 10 ya Waislamu wa Marekani wanafanya kazi katika uhandisi na teknolojia ya habari.

Takriban asilimia 8 ya Waislamu wa Marekani wanafanya kazi katika sekta ya matibabu. Inakadiriwa kuwa madaktari Waislamu 50,000 wanafanya kazi nchini Marekani, ambayo ni asilimia 5 ya madaktari wote.

Misikiti, Vitio vya Kiislamu na Elimu ya Kidini:

Nchini Marekani kuna takriban misikiti 2,771 na shule zaidi ya 300 za Kiislamu zinazotoa huduma kwa wanafunzi zaidi ya 50,000.

Asilimia 76 ya misikiti ya Marekani hufanya shule za wikendi kwa watoto.

Vyuo vikuu 8 vya kidini, vyuo 3, na chuo kikuu 1 vinaendeshwa na Waislamu nchini Marekani.

Misikiti nchini Marekani si mahali pa ibada tu; bali ni vituo vya shughuli za kijamii, kiraia na haki za binadamu. Shirika la Haki za Binadamu "Justice For All" lilianzishwa kwa msaada wa awali wa misikiti.

Utekelezaji wa Taratibu za Kiislamu nchini Marekani:

Shahada: Katika jimbo la Illinois, ongezeko la asilimia 25 ya idadi ya Waislamu lilitokana na kugeukia Uislamu. Hata hivyo, katika jimbo hilo hilo, asilimia 41 ya Waislamu wapya huacha dini ndani ya miaka michache; takwimu hii ni asilimia 61 huko New York.

Swala: Kwa mujibu wa ripoti ya Gallup, asilimia 38 ya Waislamu wanahudhuria swala ya Ijumaa mara kwa mara, ikilinganishwa na asilimia 44 ya Waprotestanti na asilimia 67 ya Wamormoni.

Zaka: Mnamo mwaka 2021, Waislamu wa Marekani walitoa dola bilioni 1.8 za zaka kwa malengo ya ndani na kimataifa.

Saumu: Takriban asilimia 47 ya Waislamu wa Marekani hufunga katika mwezi wa Ramadhani.

Waislamu wa Marekani katika Huduma za Umma na Siasa:

Hivi sasa, Waislamu wanne wanahudumu katika Bunge la Marekani.

Hakuna Mwislamu wa Marekani ambaye amewahi kuteuliwa katika nafasi ya uwaziri (baraza la mawaziri).

Utawala wa Joe Biden uliteua idadi kubwa zaidi ya Waislamu katika nyadhifa rasmi.

Shughuli za Haki za Binadamu na Uungwaji Mkono kwa Umma wa Kiislamu:

Shughuli za Waislamu wa Marekani zimecheza jukumu muhimu katika medani ya kimataifa:

Kusaidia kusitisha mauaji ya kimbari nchini Bosnia yaliyofanywa na Serbia.

Kutambua unyanyasaji wa kingono kama uhalifu wa kivita.

Kuzuia Narendra Modi, Waziri Mkuu wa India, kuingia Marekani kwa miaka kumi kutokana na jukumu lake katika mauaji ya Waislamu huko Gujarat.

Kusitisha ulazima wa kuchoma miili ya Waislamu wa Sri Lanka wakati wa janga la corona.

Kulazimisha Marekani kutangaza mauaji ya kimbari ya Waislamu wa Rohingya yaliyofanywa na Myanmar.

Sheria inayowajibisha waagizaji wa bidhaa kutoka China kutotumia kazi za kulazimishwa za Uyghur.

Kukusanya dola bilioni 2.3 za misaada kwa wakimbizi wa Rohingya.

Kuongezeka kwa msaada wa Bunge la Marekani kwa usitishaji vita nchini Palestina kutoka watu 3 hadi 90, hatimaye kusababisha kutengwa kwa dola bilioni 10 za misaada ya kibinadamu kwa Gaza.

Takwimu za Chuki dhidi ya Uislamu nchini Marekani:

Baada ya matukio ya Septemba 11, FBI iliwahoji Waislamu 700,000 wa Marekani.

Asilimia 25 ya malalamiko ya ubaguzi wa ajira yalihusiana na Waislamu wa Marekani, ingawa wao wanachukua asilimia 1 tu ya idadi ya watu wa Marekani.

Watoto Waislamu katika shule za Marekani: Zaidi ya asilimia 50 wanahisi kutokuwa salama na kutengwa.

Vyombo vya habari vya Marekani vinaendelea kutoa picha mbaya ya Waislamu.

Bajeti ya kila mwaka ya mashirika yanayochukia Uislamu nchini Marekani inakadiriwa kuwa dola bilioni 1.5.

Changamoto Zinazowezekana Zinazokabili Waislamu wa Marekani:

Kufuatia ushindi wa mara nyingine tena wa Donald Trump, chuki dhidi ya Uislamu nchini Marekani iliongezeka. Watu wengi walioteuliwa katika serikali ya Trump wana historia ya matamshi ya kupinga Uislamu na Palestina.

Mashirika na taasisi za Waislamu wa Marekani zinaweza kukabiliwa na uangalizi mkali zaidi.

Wanafunzi wanaounga mkono Palestina nchini Marekani walikabiliwa na shinikizo na unyanyasaji zaidi.

Kwa kuongezeka kwa umaskini na uwezekano wa kufukuzwa kwa mamilioni ya wahamiaji wasio na nyaraka, njaa na umaskini unatarajiwa kuongezeka nchini Marekani. Hivi sasa, Wamarekani milioni 38 wanaishi chini au karibu na mstari wa umaskini.

