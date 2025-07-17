Kama serikali ya Kizayuni isingekuwa imeinama na kushikamana na ardhi na kuweza kujilinda, isingeomba msaada kutoka Marekani kwa njia hii

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (ABNA) - Abna, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu asubuhi ya leo katika mkutano na mkuu na maafisa wakuu wa mahakama na wakuu wa mahakama kote nchini, akichambua kazi kubwa ya taifa la Iran katika vita vya hivi karibuni vilivyolazimishwa na jukumu la kukatishwa tamaa kwa mahesabu na mipango ya wavamizi, alielezea umoja mkubwa wa taifa la Iran na tofauti zote za kisiasa na tofauti za uzito wa kidini kwa ajili ya kutetea Iran mpendwa na kusisitiza: "Wajibu wa kila mtu ni kulinda umoja huu wa kitaifa."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei alisema: "Kazi kubwa ya watu katika vita vya siku 12 ilikuwa ya azma, utashi na kujiamini kwa taifa, kwa sababu uwepo wa roho na utayari wa kukabiliana na nguvu kama Marekani na mbwa wake wa mnyororo, serikali ya Kizayuni, ni wa thamani sana."

Akirejelea kumbukumbu zilizochapishwa za mawakala wa serikali ya Pahlavi ambao hata kwa siri na katika mikutano ya faragha hawakuthubutu kupinga Marekani, alibainisha: "Iran imefikia hatua tangu wakati huo ambapo haogopi tu Marekani bali pia inaitisha, na roho na utashi huu wa kitaifa ndio unaoifanya Iran iwe na heshima na kufikia matarajio yake makuu."

Kiongozi wa Mapinduzi, akisisitiza kwamba marafiki na maadui wanapaswa kujua kwamba taifa la Iran halitahudhuria katika uwanja wowote kama upande dhaifu, aliongeza: "Tuna vifaa vyote muhimu kama vile mantiki na nguvu za kijeshi, kwa hiyo iwe katika uwanja wa diplomasia au katika uwanja wa kijeshi, kila mara tutakapoingia, kwa ufanisi wa Mungu, tutaingia tukiwa na mikono iliyojaa."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei alisisitiza: "Ingawa tunachukulia serikali ya Kizayuni kuwa saratani na Marekani kuwa mhalifu kwa kuiunga mkono, hatukwenda vitani, ingawa kila mara adui aliposhambulia, jibu letu lilikuwa kali na thabiti."

Alisema sababu dhahiri ya jibu kali na thabiti la Iran kwa serikali ya Kizayuni ni kutokuwa na uwezo wake wa kutumia Marekani na akasema: "Kama serikali ya Kizayuni isingekuwa imeinama na kushikamana na ardhi na kuweza kujilinda, isingeomba msaada kutoka Marekani kwa njia hii, lakini ilielewa kuwa haiwezi kumudu Jamhuri ya Kiislamu."

Kiongozi wa Mapinduzi pia aliliita pigo la kulipiza kisasi la Iran kwa shambulio la Marekani kuwa pigo nyeti sana na akaongeza: "Kituo kilichoshambuliwa na Iran kilikuwa kituo nyeti sana cha Marekani katika eneo hilo, na mara tu udhibiti wa habari utakapoondolewa, itakuwa wazi ni pigo gani kubwa Iran imetoa. Bila shaka, pigo kubwa zaidi kuliko hili linaweza kutolewa kwa Marekani na wengine."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei aliona kuibuka kwa suala la kitaifa katika vita vya hivi karibuni kuwa muhimu sana na kuzuia kutimizwa kwa mpango wa adui na akaongeza: "Hesabu na mpango wa wavamizi ulikuwa kwamba kwa kushambulia baadhi ya watu na vituo nyeti vya Iran, mfumo utadhoofika na kisha kwa kuleta seli zilizolala za mamluki wao kutoka kwa wanafiki na wafalme hadi wahuni na wahalifu, wanaweza kwa kuwachochea watu na kuwaleta barabarani, kumaliza kazi ya mfumo."

Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu alibainisha: "Kwa kweli, kilichotokea kilikuwa kinyume kabisa na mpango wa adui, na ikawa wazi kwamba mahesabu mengi ya baadhi ya watu katika nyanja za kisiasa na kadhalika pia si sahihi."

Akirejelea kufichuliwa kwa uso, mipango na malengo yaliyofichwa ya adui mavamizi kwa watu wote, alisema: "Mungu alifuta mipango yao na kuwaleta watu kusaidia serikali na mfumo, na watu, kinyume na mawazo ya adui, waliunga mkono mfumo kwa roho na kifedha."

Kiongozi wa Mapinduzi aliliita mazungumzo na kusimama pamoja kwa watu wenye uzito tofauti kabisa wa kidini na mielekeo mbalimbali ya kisiasa na hata inayopingana kuwa sababu ya kuunda umoja mkubwa wa kitaifa na, akisisitiza umuhimu wa kulinda umoja huu mkubwa, alisema: "Kila mtu, ikiwa ni pamoja na waandishi wa habari, majaji, maafisa wa serikali, viongozi wa kidini na maimamu wa Ijumaa, wanalazimika kulinda na kuhifadhi umoja wa kitaifa."

Hakuona tofauti za kisiasa na uzito tofauti wa kidini kuwa kinyume na kusimama pamoja kwa ajili ya ukweli wa pamoja unaoitwa kutetea Iran mpendwa na mfumo wa Kiislamu na, akielezea mahitaji ya kulinda umoja wa kitaifa, alisema: "Ufafanuzi na kuondoa udanganyifu ni muhimu lakini kuleta makosa yasiyo ya lazima na kujadili juu yao na makelele juu ya masuala madogo ni hatari na hata kufuta udanganyifu lazima kufanyike kwa njia bora zaidi ili kusiwe na tatizo kwa nchi."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei aliona kueleza uaminifu kwa mfumo na kuidhinisha na kuunga mkono sera za jumla kuwa muhimu na muhimu na akaongeza: "Lakini tofauti zilizopo za maoni na kugawanyika katika pande hizi na zile, ambazo ni kazi hatari, hazipaswi kuongezwa."

Pia aliliita shauku na msisimko wa umma wa watu hasa vijana kuwa muhimu na mzuri na akasema: "Lakini kukosa subira na kupiga miguu chini na kupinga kwa nini jambo fulani halikufanywa, ni hatari."

Kiongozi wa Mapinduzi katika ushauri wake wa mwisho, akisisitiza kuendelea kwa shughuli za vyombo husika vya kijeshi na kidiplomasia kwa nguvu na kwa mwelekeo sahihi, alisema: "Bila shaka, mielekeo inapaswa kuzingatiwa kwa sababu hasa katika uwanja wa diplomasia, mwelekeo ni muhimu sana na kazi inapaswa kufanywa kwa uangalifu na usahihi."

Akirejelea uwezekano wa mtu mmoja kupinga afisa katika suala la kijeshi au kidiplomasia, aliongeza: "Hatusemi wasionyeshe pingamizi lao lakini pingamizi na ukosoaji unapaswa kufanywa kwa sauti inayokubalika na baada ya uchunguzi na kupata habari kwa sababu wakati mwingine baadhi ya kauli na pingamizi zinazoakisiwa katika vyombo vya habari, zinatokana na kutokuwa na habari."