Majibu ya Araghchi kwa mashambulizi ya Israel nchini Syria/Dunia inapaswa kuungana kukomesha uvamizi huu wa kichaa

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA) - Abna, "Seyyed Abbas Araghchi", Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Jumatano, akijibu mashambulizi makubwa ya utawala wa Kizayuni nchini Syria, aliandika: "Kwa bahati mbaya, hili lilikuwa linatabirika kabisa. Je, mji mkuu unaofuata ni wapi?"

Ujumbe wake kamili kwenye mtandao wa X (Twitter) na tafsiri yake ni kama ifuatavyo:

Kwa bahati mbaya, hili lilikuwa linatabirika kabisa. Je, mji mkuu unaofuata ni wapi? Utawala wa Kizayuni usio na ukatili na usio na udhibiti haujui mipaka yoyote na unaelewa lugha moja tu. Ulimwengu, ikiwemo kanda, unapaswa kuungana kukomesha uvamizi huu wa kichaa. Iran inaunga mkono mamlaka na uadilifu wa eneo la Syria na itaendelea kusimama daima pamoja na watu wa Syria.