Baqaei: Magharibi Inataka Kunyamazisha Kila Mkosoaji wa Mauaji ya Kimbari ya Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA) - Abna, "Esmail Baqaei," Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Jumatano, akiongezea maoni ya "Josep Borrell," aliyekuwa Mkuu wa Sera za Kigeni wa Umoja wa Ulaya akikosana na kutochukua hatua kwa Umoja wa Ulaya kuhusiana na uhalifu wa utawala wa Kizayuni, aliandika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X (Twitter).

Aliyekuwa Mkuu wa Sera za Kigeni wa Umoja wa Ulaya alikuwa ameandika katika ujumbe wake: "Baraza la Umoja wa Ulaya jana lilishindwa kufanya uamuzi kuhusu ukiukaji wa kifungu cha haki za binadamu katika makubaliano ya ushirikiano na Israel. Lakini huu wenyewe ni uamuzi: Ulaya inaamua kutoadhibu uhalifu wa kivita unaoendelea wa Israel na inaruhusu mauaji ya kimbari huko Gaza kuendelea bila kusitishwa."

Baqaei pia aliandika kuhusiana na hili: "Na hii inakwenda sambamba na vikwazo vya Marekani dhidi ya 'Francesca Albanese,' Mwandishi Maalum wa Palestina, ili kunyamazisha kila mkosoaji wa mauaji ya kimbari na uhalifu wa kikatili unaoendelea wa Israel huko Gaza na Ukingo wa Magharibi."