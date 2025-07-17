Ripoti ya Associated Press Kuhusu Maelezo ya Makubaliano ya Nchi Tatu za Ulaya Kuhusu Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), kulingana na maafisa wawili wa Marekani na wanadiplomasia wawili wa Ulaya walioomba kutotajwa majina, mabalozi wa nchi hizo tatu – Uingereza, Ufaransa, na Ujerumani – katika Umoja wa Mataifa walikutana Jumanne katika ofisi ya Ujerumani kujadili makubaliano yanayoweza kufikiwa na Iran au kurudisha vikwazo dhidi ya nchi hiyo.

Maafisa wa Marekani pia walisema kuwa suala hili lilizungumzwa katika simu ya Jumatatu kati ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani "Marco Rubio" na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo tatu.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza Jumanne baada ya simu hiyo kwamba hao wanne walikuwa wakizungumzia kuhakikisha Iran haipati silaha za nyuklia.

Uingereza, Ufaransa, na Ujerumani ni sehemu ya makubaliano ya nyuklia ya 2015 na Iran, yanayojulikana kama Mpango Kamili wa Pamoja wa Utekelezaji (JCPOA), ambayo yalisababisha kizuizi cha mpango wa nyuklia wa Tehran kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya nchi hiyo – makubaliano ambayo rais wa Marekani "Donald Trump" katika muhula wake wa kwanza mwaka 2018 aliiondoa Marekani unilaterally.

Troika ya Ulaya chini ya makubaliano haya inaweza kurudisha vikwazo vya Umoja wa Mataifa dhidi ya Iran kwa kutumia kifungu kinachojulikana kama utaratibu wa "snapback".

"Jean-Noël Barrot", Waziri wa Mambo ya Nje wa Ufaransa, Jumanne alidai kwamba nchi hizo tatu za Ulaya zina haki ya kurudisha vikwazo.

Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa katika taarifa baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa EU huko Brussels ilitangaza: Barrot, kuhusu Iran, alisisitiza kipaumbele cha kuanzisha tena mazungumzo ili kuunda mfumo wa muda mrefu kwa mpango wa nyuklia wa Iran. Ufaransa, Ujerumani, na Uingereza, bila ahadi zinazoweza kuthibitishwa kutoka kwa Iran hadi mwisho wa Agosti, zina haki ya kurudisha vikwazo vya Umoja wa Mataifa vilivyoondolewa miaka 10 iliyopita.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Associated Press, wanadiplomasia hawakutoa maelezo ya kina ya makubaliano yaliyokusudiwa kati ya troika ya Ulaya.

"Seyyed Abbas Araghchi", Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, siku za hivi karibuni alisema kwamba Tehran itakubali kuanzisha tena mazungumzo ya nyuklia na Marekani ikiwa hakutakuwa na mashambulizi zaidi baada ya mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya vituo vyake vya nyuklia.

Alisema kwamba "lazima kuwe na hakikisho thabiti kwamba vitendo kama hivyo havitajirudia" na kusisitiza kwamba "mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran yamefanya kufikia suluhisho kuwa ngumu na tata zaidi."

Utawala wa Kizayuni ulianza mashambulizi yake ya kichokozi dhidi ya Iran asubuhi na mapema ya Juni 13 kwa kisingizio cha kukabiliana na tishio la nyuklia la Iran, wakati Tehran na Washington walikuwa wakijadiliana kufikia makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na vikwazo dhidi ya nchi hiyo. Kisha Marekani siku chache baada ya kuanza kwa vita, ikiambatana na Israel, ililenga vituo vitatu muhimu vya nyuklia nchini Iran.