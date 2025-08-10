Kwa nini Wafuasi wa Madhehebu ya Kisunni (Masunni) huswali wakiwa wameweka mikono juu ya tumbo (wanafunga mikono tumboni katika Swala)?!

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-

Kwanza inapaswa kufahamika kwamba, mbali na Waislamu wa Kishia, kuna pia miongoni mwa madhehebu ya Ahlus-Sunna kundi linaloitwa Maliki ambao huswali bila kufunga mikono. Aidha, hakuna hata moja kati ya madhehebu manne ya Ahlus-Sunna inayoliona tendo la kutakattuf (kufunga mikono kifuani au tumboni wakati wa kuswali) kuwa ni jambo la wajibu.

Kama ilivyoelezwa katika kitabu "Al-Fiqhu ‘ala al-Madhahib al-Arba‘a", tendo hili kwa mujibu wa madhehebu ya Hanafi, Hanbali na Shafi‘i ni jambo la sunna.

"Kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto chini ya kitovu au juu yake, kwa mujibu wa mitazamo ya maimamu watatu miongoni mwa madhehebu manne, ni Sunna." [1]

1. Msimamo wa Madhehebu ya Kisunni

Mbali na Mashia, Madhehebu ya Malikiyah miongoni mwa Waislamu wa Kisunni pia huswali bila kuweka mikono juu ya tumbo.

Hakuna madhehebu manne ya Kisunni yanayoliona jambo hili kuwa wajibu; bali kwa maoni ya Hanafiyah, Hanbaliyah na Shafi'iyah, ni sunna (inapendeza).

Kwa maoni ya Malikiyah, ni makruh (halipendezi) katika swala ya faradhi, lakini linaweza kufanywa katika swala za sunnah iwapo kusimama kutakuwa kumechukua muda mrefu.

2. Maoni ya baadhi ya vitabu vya Kisunni

Katika baadhi ya maandiko ya Kisunni (hata yale yanayokubalika kwa Wahaabi), kuweka mikono juu ya tumbo kumeitwa bid'a (uzushi) usio na uhusiano wa moja kwa moja na matendo ya swala, ila kama msaada wa kimwili wakati wa kusimama.

Imamu Malik hakuliruhusu katika swala za faradhi, bali alikubali tu kwa swala za sunnah.

3. Sababu za baadhi ya wanazuoni kukataa “Takattuf”

Mashia wamechukua namna ya kuswali kutoka kwa Ahlul-Bayt (a.s.), waliokuwa karibu zaidi na Mtume (s.a.w.w). Kwa kuwa miongoni mwa Kisunni wenyewe kuna mgongano wa maoni kuhusu hili, inadhihirika zaidi kuwa njia ya Mashia inalingana zaidi na sunna ya Mtume (s.a.w.w).

Sababu zilizotolewa za kuikataa:

1. Riwaya zinazohusu “takattuf” zina utata na ukomo.



2. Idadi ya wapokezi ni chache.



3. Sanad (mlolongo wa wapokezi) nyingi ni dhaifu.



4. Zipo hadithi nyingi zaidi zinazotaja swala bila “taktuf”.



4. Mfano wa hadithi inayokinzana na “Takattuf”

Riwaya ya Abu Humayd al-Sa’idi (ilipokewa na wanahadithi wengi) inaeleza namna Mtume (s.a.w.w) alivyokuwa akiswali:

Aliposema “Allahu Akbar” aliinua mikono yake sawa na mabega.

Kisha akasoma Qur’ani, akaenda rukuu, na hakutaja kuweka mkono juu ya mkono.

Kutokutajwa kwake hakuwezi kusemwa kuwa ni kwa kusahau, kwa kuwa asili ya hali ya mikono katika kusimama ni kuachia, si kuifunga.

5. Maoni ya Ahlul-Bayt (as) kuhusu “Takattuf”

Muhammad bin Muslim amepokea kutoka kwa Imam al-Baqir au Imam al-Sadiq (a.s.) kwamba aliuliza kuhusu mtu kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto katika swala. Imam akasema:

“Huo ndio takfir, usiofaa kufanywa.”

Zurara amepokea kutoka kwa Imam al-Baqir (a.s.) kwamba alisema:

“Shughulika na kuzingatia swala, na acha kuweka mkono juu ya mkono, kwani hiyo ni desturi ya Wamagiani.”

Kwa hivyo, kwa Mashia, ni haramu kufanya “taktuf” katika swala.



6. Hoja ya baadhi ya wanazuoni wa Kisunni

Baadhi, wakiwa hawana dalili sahihi ya kisharia, walisema kuwa kuweka mikono juu ya mikono ni bora kuliko kuacha mikono bure, kwani inaonyesha unyenyekevu.

Jibu: Dini haijengwi juu ya hisia binafsi au “staha” zisizo na dalili. Iwapo jambo hili lingekuwa ni Sunna, lingetekelezwa na maswahaba wote, si kufanywa tu na Khalifa wa Pili kama inavyopokelewa.

Baadhi ya riwaya zinasema, desturi hii ilitokana na adabu ya mateka wa Kiajemi, na Khalifa wa Pili aliipenda na kuwaamrisha Waislamu wafanye hivyo katika swala.

Nikitaka, naweza kukuandalia jedwali la kulinganisha msimamo wa kila madhehebu na Ahlul-Bayt kuhusu “takattuf”, ili ionekane kwa uwazi zaidi.