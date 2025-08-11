  1. Home
  2. service
  3. Habari Muhimu

Tangazo fupi la Tukio la Pili la Kihabari “Sisi Ni Wana wa Husein (a.s)” / Kuhusu Zawadi, Aina za Kazi na Namna ya Kutuma Kazi + Video

11 Agosti 2025 - 10:25
News ID: 1715973
Tangazo fupi la Tukio la Pili la Kihabari “Sisi Ni Wana wa Husein (a.s)” / Kuhusu Zawadi, Aina za Kazi na Namna ya Kutuma Kazi + Video

Tuma kazi zako kupitia akaunti @nahno_abna_alhussain kwenye mitandao na programu za mawasiliano (Telegram, Instagram, Imo, Eitaa, Bale) hadi Agosti 21, na ufuatilie tukio hili kupitia njia hizo.

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kampeni ya kurekodi na kuonyesha mandhari ya Arubaini ya Imam Husein katika aina mbalimbali kama picha, video na kazi za Akili Bandia (AI).

Tangazo fupi la Tukio la Pili la Kihabari “Sisi Ni Wana wa Husein (a.s)” / Kuhusu Zawadi, Aina za Kazi na Namna ya Kutuma Kazi + Video

Kwa ushiriki wa majaji wa kimataifa kutoka Bahrain, Iraq, Uturuki na Iran, pamoja na zawadi za thamani za fedha na zisizo za fedha.

Tangazo fupi la Tukio la Pili la Kihabari “Sisi Ni Wana wa Husein (a.s)” / Kuhusu Zawadi, Aina za Kazi na Namna ya Kutuma Kazi + Video

Tuma kazi zako kupitia akaunti @nahno_abna_alhussain kwenye mitandao na programu za mawasiliano (Telegram, Instagram, Imo, Eitaa, Bale) hadi Agosti 21, na ufuatilie tukio hili kupitia njia hizo.

Maelezo kamili yapo kwenye tovuti ya ABNA

Tangazo fupi la Tukio la Pili la Kihabari “Sisi Ni Wana wa Husein (a.s)” / Kuhusu Zawadi, Aina za Kazi na Namna ya Kutuma Kazi + Video

@abna24 | Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-

Your Comment

You are replying to: .
captcha