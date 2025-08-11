Tangazo fupi la Tukio la Pili la Kihabari “Sisi Ni Wana wa Husein (a.s)” / Kuhusu Zawadi, Aina za Kazi na Namna ya Kutuma Kazi + Video

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Kampeni ya kurekodi na kuonyesha mandhari ya Arubaini ya Imam Husein katika aina mbalimbali kama picha, video na kazi za Akili Bandia (AI).

Kwa ushiriki wa majaji wa kimataifa kutoka Bahrain, Iraq, Uturuki na Iran, pamoja na zawadi za thamani za fedha na zisizo za fedha.

Tuma kazi zako kupitia akaunti @nahno_abna_alhussain kwenye mitandao na programu za mawasiliano (Telegram, Instagram, Imo, Eitaa, Bale) hadi Agosti 21, na ufuatilie tukio hili kupitia njia hizo.

Maelezo kamili yapo kwenye tovuti ya ABNA

@abna24 | Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (a.s) -ABNA-