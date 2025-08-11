Asilimia 60 ya Wana-Lebanon Wapinga Kuondolewa Silaha za Harakati ya Mapambano ya Hezbollah

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (as) -ABNA-, takribani asilimia 58% ya wananchi walisema hawakubaliani na wazo la kudhoofisha au kutozwa silaha za harakati hizo bila mpango wa ulinzi wa taifa. Upinzani huo unajumuisha nusu ya Waislamu wa Kisunni, takribani theluthi moja ya Wakristo, na sehemu kubwa ya jamii ya Druze.

Takribani asilimia 72 ya washiriki walibainisha kuwa jeshi la Lebanon peke yake haliwezi kukabiliana na uvamizi wa Israel, huku asilimia 76 wakiamini diplomasia pekee haitoshi kuzuia uvamizi.

Matokeo hayo yalionyesha kuwa licha ya tofauti za kimadhehebu, hofu kubwa kuhusu tishio la moja kwa moja kwa Lebanon kutokana na mzozo wa Syria imeenea kote nchini. Wizara ya Mambo ya Nje ya Lebanon—inayoongozwa na mwanasiasa kutoka chama cha “Lebanese Forces”—ilipewa kiwango cha chini zaidi cha uaminifu kati ya taasisi rasmi.

Utafiti huo ulifanywa na Kituo cha Ushauri kwa Tafiti na Nyaraka kati ya Julai 27 na Agosti 4, ukihusisha sampuli ya watu 600 kutoka maeneo, dini, na makundi ya umri tofauti. Uwiano wa Waislamu wa Kishia na Kisunni ulikuwa sawa (30% kila upande), Wakristo 34%, na Druze 7%. Kiwango cha makosa kilikadiriwa kuwa karibu asilimia 5.

Kwa swali kuhusu iwapo wanakubali kuondolewa silaha bila mkakati wa ulinzi, asilimia 96 ya Waislamu wa Kishia, 50% ya Kisunni, 46% ya Druze, na 32% ya Wakristo walisema hapana.

Takribani 92% ya Kishia na wastani wa 63.3% ya waumini wa dini nyingine walikubaliana kuwa jeshi pekee haliwezi kuzuia uvamizi wa Israel. Kadhalika, wengi wa makundi yote—80% ya Kishia, 53% ya Kisunni, 50% ya Druze, na 41% ya Wakristo—waliamini diplomasia pekee haiwezi kuzuia tishio hilo.

Aidha, sehemu kubwa ya washiriki waliona kuwa mzozo wa Syria ni tishio la moja kwa moja kwa uthabiti wa Lebanon na unaweza kufungua njia ya uvamizi wa kijeshi. Hili lilionekana zaidi kwa 88% ya Kishia na 83% ya Druze, huku Wakristo wakiwa 68% na Kisunni 62%.

Kuhusu uaminifu kwa taasisi za serikali, urais ulipata asilimia 67% ya uaminifu wa wastani hadi juu, ukifuatiwa na ofisi ya waziri mkuu (55%), bunge (50%), mahakama (40%), na wizara ya mambo ya nje (38%).

Waislamu wa Kishia walionyesha viwango vya juu vya kutoamini taasisi, hasa ofisi ya waziri mkuu (54%), mahakama (64%), na wizara ya mambo ya nje (63%). Kinyume chake, makundi mengine yalionesha kiwango cha juu cha uaminifu wa wastani au mkubwa, hususan kwa urais (49% ya Wakristo na 43% ya Kisunni). Matokeo haya yanaashiria kuwa mitazamo ya wananchi juu ya taasisi inachangiwa pia na msimamo wa kidini, kisiasa, na historia ya mahusiano yao na vyombo hivyo.