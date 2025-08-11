Ukosoaji wa Matusi ya Gazeti la Ettelaat-e-Rooz dhidi ya Waislamu wa Kishia wa Afghanistan

Kwa mujibu wa taarifa ya Shirika la Habari la Kimataifa AhlulBayt (AS) -ABNA- Saeed Abolhasani katika makala maalum ameandika kuwa gazeti la Ettelaat-e-Roz limechapisha hivi karibuni makala ya Nasrullah Rezaei kuhusu Waislamu wa Kishia wa Afghanistan, ambayo ina matusi ya wazi kwa uelewa na fahamu zao. Makala hiyo, ingawa inaonekana kama "ya utafiti," imejaa upendeleo wa kiitikadi na inalenga kupunguza heshima ya imani na maarifa ya Waislamu wa Kishia wa Afghanistan.

Maandishi ya aina hii, chini ya kivuli cha huruma na ukosoaji, kwa kweli yanawadhalilisha watu wenye historia ya kina — watu ambao katika matukio yote makubwa ya eneo hili, kuanzia Mapinduzi ya Kiislamu, Vita vya Kulinda Ardhi Takatifu, kuporomoka kwa Muungano wa Kisovyeti, hadi kulinda Makaburi Matakatifu na kusaidia Wapalestina, wameonyesha uwepo sahihi na wa ufahamu.

Maelezo haya yenye kejeli yanacheza, kwa kutokujua au kwa makusudi, katika mpango wa kuwatenganisha mataifa haya mawili yenye asili na malengo sawa. Wana uhusiano wa kina wa kidini, kitamaduni na kihistoria, na maadui hutumia kila kisingizio kuwatenganisha. Wakati sauti zinazodai kuwa kutoka kwa wanaharakati au "watafiti" wa Afghanistan zinapotamka kauli potofu kwamba imani ya mahujaji au wapiganaji wa Afghanistan ni chombo cha “mchezo wa kisiasa,” zinatengeneza mazingira ya fikra yanayochochea chuki dhidi ya wahamiaji nchini Iran.

Huu ndio mchakato ambao, ndani ya Iran, unaitwa kupinga wahamiaji, na nje ya Iran, huvaa sura ya kuogopesha Iran — wote wakiwa na lengo moja: kudhoofisha mhimili wa mapambano, kuharibu heshima ya kidini ya Waislamu wa Kishia wa Afghanistan, na kuvunja mshikamano wa kihistoria wa mataifa haya mawili. Kujibu simulizi hizi si tu kulinda kundi moja, bali ni kusimama dhidi ya mradi wa kugeuza tamaduni na imani ya taifa moja kuwa chombo cha propaganda za maadui.

“Misafara ya Arubaini: Harakati ya Kiroho au Maandamano ya Itikadi ya Kisiasa?” — Ishara ya Kushindwa Kuelewa Mtazamo wa Kiislamu

Mwelekeo uliotumika na Bwana Nasrullah Rezaei katika maandiko yake unatokana na mtazamo wa kimaada na unaopunguza thamani ya mambo ya kidini; mtazamo usioweza kufahamu kina cha falsafa ya Kiislamu. Katika mantiki ya Uislamu, mipaka ya kijiografia na kikabila haiwezi kuzuia mshikamano na mshikamano huo, bali tofauti hizo huchangia katika utajiri wa kitamaduni na kubadilishana fikra katika njia ya haki.

Mazuwwari wa Afghanistan wanaosafiri kwenye maeneo matakatifu si wasafiri wa kawaida wa kidini; wao ni warithi wa shule ya Aba Abdillah al-Hussein (AS) — shule iliyosimama kupinga dhulma na ufisadi kwa lengo la kuirekebisha Umma wa Mtume (SAW). Harakati hii, zaidi ya ibada binafsi, ni msimamo wa ufahamu dhidi ya “mfumo wa kidhalimu” ambao Imam Khomeini (RA) aliuita “Shetani Mkubwa.”

Historia ya miongo kadhaa inaonyesha kuwa mahujaji na wahamiaji hawa wamekuwa bega kwa bega na taifa la Iran — katika vita vya kupambana na uvamizi wa Saddam Hussein, katika kulinda Makaburi Matakatifu nchini Syria, na katika kupambana na makundi ya kigaidi ya tekfiri. Mshikamano huu unatokana na imani, si utegemezi wa kisiasa.

Kupunguza mshikamano huu kuwa “chombo cha kisiasa” ni kupotosha ukweli na kupuuzia tajriba ya kihistoria na kidini inayowaweka Waislamu wa Kishia wa Afghanistan kama sehemu ya Umma wa Kiislamu unaopinga dhulma duniani.

“Mashirika ya Kidini: Mkono wa Propaganda wa Iran?” — Matokeo ya Dhana Potofu ya Kutenganisha Dini na Siasa

Kumtuhumu Muislamu wa Kishia wa Afghanistan ambaye amejitolea mara nyingi katika historia kuwa hana “ufahamu wa kisiasa” ni kufuta kumbukumbu ya taifa lote. Waislamu wa Kishia wa Afghanistan wametumikia katika nyanja tatu kuu:

1. Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran (1979) — Wahamiaji na wanafunzi wa Afghanistan walishiriki moja kwa moja katika mapambano dhidi ya utawala wa kifalme, wakiwa pamoja na Imam Khomeini (M.A).



2. Vita vya Kulinda Ardhi Takatifu (1980–1988) — Maelfu ya vijana wa Afghanistan walijiunga katika mstari wa mbele, mfano maarufu ukiwa Kikosi cha Abu Dhar.



3. Kulinda Makaburi Matakatifu (Tangu 2012) — Jeshi la Fatemiyoun, likiwa na wapiganaji wa kujitolea kutoka Afghanistan, lilikuwa muhimu katika kushinda ISIS na kulinda heshima ya Harem ya Bibi Zaynab (AS).

Kwao, picha ya Kiongozi wa Mapinduzi au ya Shahidi Qassem Soleimani siyo “alama ya kiserikali” tu, bali ni mwendelezo wa mstari wa Karbala katika zama hizi. Kuondoa alama hizo ni kuondoa sehemu ya historia na roho ya mapambano ya Kishia.

Madai Haya Yana Mapungufu Mawili Makubwa:

Kwanza, kupuuza nafasi ya uamuzi wa hiari na wa kiimani wa maelfu ya wapiganaji wa Afghanistan waliojiunga na Jeshi la Fatemiyoun; pili, kupotosha dhima ya vikundi vya kidini kwa kuviita “vituo vya kuajiri askari.”

Vikundi vya kidini vya Afghanistan vilivyoko Qom, Mashhad na Tehran vilikuwa vikiendesha shughuli zao hata kabla ya kuzuka kwa mgogoro wa Syria. Kazi yao ilikuwa ni kufufua kumbukumbu ya Karbala, kufundisha mafundisho ya Ahlul-Bayt (a.s.), na kulinda utambulisho wa kidini wa wahamiaji wa Afghanistan. Kupunguza shughuli hizi hadi “vituo vya kusafisha ubongo” ni matusi makubwa kwa juhudi za miongo kadhaa za wananchi waliojitolea.

Kuhusu Jeshi la Fatemiyoun, historia na takwimu zipo wazi: zaidi ya mashahidi 2,000 na maelfu ya majeruhi walijitolea kwa hiari, wakiwa na nia ya kulinda haram ya Bibi Zaynab (a.s.) na kupambana na ISIS. Hata ripoti huru za vyombo vya habari vya Magharibi kama Reuters na BBC zimethibitisha kuwa wapiganaji wengi wa Fatemiyoun walishiriki kutokana na imani yao ya kidini.

Kuhusu madai ya “ahadi za uraia na pasipoti,” ni kweli kwamba kulikuwepo na baadhi ya udhaifu wa usimamizi na ahadi ambazo hazikutimizwa, lakini kiini cha ushiriki wao kilikuwa ni imani na itikadi. Kuondoa sababu hizi na kuwapaka rangi kama “askari wa kulipwa” ni kupotosha ukweli wa uwanjani na ushuhuda wa familia za mashahidi.

“Kudumisha mitindo ya maombolezo” au “kubadilishana tamaduni”?

Bw. Rezaei anaandika: “Utambulisho huu wa asili wa kidini taratibu unasahaulika chini ya kivuli kizito cha mtindo rasmi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran… nyimbo za maombolezo kwa Dari zimepotea na nafasi yake kuchukuliwa na mitindo ya waombolezaji wa Kiran.”

Lakini je, mabadiliko ya kitamaduni yanaweza kweli kuitwa “kulazimishwa”? Katika taaluma ya sosholojia ya uhamiaji, mabadilishano ya kitamaduni ni jambo la kawaida na mara nyingi huchangia ustawi wa utambulisho wa jamii. Kuona baadhi ya mitindo ya maombolezo ya Iran ikiingia katika makundi ya Afghanistan ni jambo la kawaida kama vile kusikia nyimbo za maombolezo kwa Dari katika hafla za Wairani.

Ni kweli, leo katika baadhi ya makundi utaona mabango meusi au kusikia kauli kama “Watetezi wa Haram,” lakini je, dhana ya “kupigana dhidi ya dhulma” au “kupinga dhulma za kibeberu” si sehemu ya historia ya Afghanistan? Nchi hii imejaa matukio ya kupinga uvamizi: iliwashinda Waingereza katika karne ya 19, ikawaangusha Warusi katika miaka ya 1980, na mara nyingi imeinuka kulinda heshima na uhuru wake, kutoka Mapinduzi ya Mazar Sharif hadi upinzani katika Bamiyan na Herat.

Kwa hivyo maneno kama “Watetezi wa Haram” au “Kifo kwa Marekani” si dhana za kuingizwa kutoka nje, bali ni mwendelezo wa roho ya kupinga ukoloni ambayo imekuwa sehemu ya utambulisho wa kihistoria wa Wafghanistan.

Madai ya “utegezi wa kifedha” na matumizi ya kisiasa ya vyombo vya habari

Rezaei anasema: “Misaada ya kifedha kutoka Jamhuri ya Kiislamu haijawahi kuwa bila masharti… matokeo yake ni kudhoofisha utambulisho wa asili wa kidini… wahamiaji wa Afghanistan wamekuwa chombo cha kujenga hadhi ya kisiasa ya serikali.”

Madai haya yanatokana na kutokujua hali halisi. Ni kweli kwamba Jamhuri ya Kiislamu, kupitia taasisi kama Al-Mustafa International University na Kamati ya Ukarabati wa Maqamu Matukufu, hutoa msaada kwa vikundi na misikiti. Lakini msaada huo mara nyingi unahusiana na miundombinu, vifaa vya sauti, bendera na maandalizi ya hafla, si “kununua uaminifu.” Pia, ndani ya Afghanistan zipo jumuiya ambazo hazijawahi kupokea msaada huo na bado zinahubiri misingi ya mapambano, kwa sababu haya ni masuala ya imani ya Kishia, si maagizo kutoka juu.

Kuhusu madai ya “kuonyeshwa kwa matangazo ya kisiasa,” kuonekana kwa mahujaji wa Afghanistan wakiwa na bendera za mapambano si maigizo, bali ni chaguo la watu. Je, Fatemiyoun au wahamiaji walilazimishwa kutoa maisha yao kulinda haram? Je, mtu anaweza kulazimisha mapenzi kwa Imam Hussein (a.s.) au chuki dhidi ya ISIS na Israel?

Vyombo vya habari vya Iran bila shaka vinatumia picha hizi kwa madhumuni ya kisiasa—kama vile nchi yoyote hutumia alama za mshikamano na mapambano—lakini matumizi hayo hayaondoi ukweli uliopo: Mhujaji wa Afghanistan husimama bega kwa bega na watu wa Iran kwa hiari yake, kwa sababu imani yake ya Kishia inamtaka kufanya hivyo.