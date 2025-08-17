Baghaei: Tunafuatilia matukio ya Caucasus kwa macho wazi

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (ABNA), "Ismail Baghaei," Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, katika mahojiano, alielezea msimamo wa Iran kuhusu matukio ya hivi karibuni katika eneo la Caucasus Kusini. Akisisitiza umuhimu wa eneo hili kwa Iran na nchi jirani, alisema: "Eneo la Caucasus Kusini ni muhimu kwetu na kwa nchi za eneo hilo, hasa Urusi, kutoka pande mbalimbali za kisiasa, kiuchumi, na kijiografia."

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, akirejelea unyeti wa Iran kuhusu matukio yaliyotokea kaskazini-magharibi mwa nchi, aliongeza: "Tunafuatilia matukio kwa macho wazi na hatufanyi jambo lolote kuwa rahisi wala kulipuuza."

Baghaei, ambaye alishiriki katika mahojiano ya simu kwenye kipindi cha redio cha "On the Wave of Dialogue," pia alisisitiza umuhimu wa kuepuka tafsiri potofu na kueneza habari zisizo sahihi. Alisema: "Baadhi ya tafsiri zinategemea habari zisizo sahihi na zinaweza kuwa na lengo la kuvuruga mahusiano ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na nchi za eneo la Caucasus Kusini."

Katika sehemu nyingine ya mahojiano hayo, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alisema: "Tunashauri kuepuka matumizi ya maneno na dhana ambazo zinaweza kusababisha kutokuelewana."

Pia alizungumzia suala la kuondolewa kwa upanuzi wa mpaka wa Armenia na kueleza: "Suala letu linahusu kuondolewa kwa upanuzi wa mpaka wa Armenia, na tunaamini kwamba suala hili linapaswa kufuatiliwa kwa uangalifu na unyeti."

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje kisha alirejelea vita vya hivi karibuni kati ya Armenia na Azerbaijan na kusema: "Baada ya kuanza kwa vita kati ya nchi hizi mbili, njia ya reli kusini mwa Armenia ilikatwa."

Aliongeza: "Hoja ya nne ni suala la uingiliaji wa nje, ambao ni mstari wetu mwekundu. Hatuoni uingiliaji wa nje na uwepo wa vikosi visivyo vya eneo hilo kuwa na manufaa kwa njia yoyote, na tunaamini kwamba suala hili linaongeza utata wa kijiografia."

Alisisitiza: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaamini kwamba uwepo wa vikosi vya kigeni katika eneo la Caucasus Kusini unafanya mambo kuwa magumu zaidi."

Baghaei alisema: "Mamlaka ya Armenia yalitueleza wazi kwamba ukarabati wa njia hii ya reli utafanyika kwa ushiriki wa kampuni za Armenia na kampuni moja ya Marekani ambayo itasajiliwa kwa mujibu wa sheria za Armenia, na hakuna vikosi vya kigeni vitakavyowekwa kando ya mipaka."

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje pia alirejelea kifungu cha kumi na mbili cha makubaliano ya amani kati ya Armenia na Azerbaijan na kusema: "Kwa mujibu wa kifungu hiki, hakuna vikosi vya kijeshi vya kigeni vitakavyowekwa kando ya mipaka ya Armenia na Azerbaijan."

Aliongeza: "Tuna unyeti mkubwa juu ya suala hili, na Armenia yenyewe inafahamu matokeo ya uwepo wa vikosi vya kigeni."

Mwishoni mwa mahojiano, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje alisisitiza tena umuhimu wa eneo la Caucasus Kusini kwa Iran na kusema: "Tuna mahusiano mazuri na nchi za Caucasus Kusini, na tunaamini kwamba utulivu na usalama wa eneo hili ni muhimu kwetu."

Aliongeza: "Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iko tayari kuchukua hatua za kuimarisha mahusiano ya pande mbili na ushirikiano na nchi za eneo hilo na kuunga mkono hatua yoyote inayochangia kuimarisha utulivu na usalama katika eneo hilo."