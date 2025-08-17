Mkuu wa Wafanyakazi wa Jeshi: Jibu la Iran litakuwa kali zaidi ikiwa adui atafanya makosa

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Mkuu wa Wafanyakazi wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika taarifa alionya dhidi ya njama au hatua yoyote ya kutishia kutoka Marekani na utawala wa Kizayuni na kutangaza kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran iko tayari kukabiliana na tishio lolote bila kujizuia.

Katika taarifa hii iliyochapishwa leo (Jumamosi), iliyoelekezwa kwa Marekani na utawala wa Kizayuni, inasema: "Acheni njama na kashfa dhidi ya Iran yenye nguvu na isiyoshindika."

Mkuu wa Wafanyakazi wa Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alifafanua zaidi: "Katika kesi ya makosa yoyote ya hesabu, kile ambacho katika vita vya siku 12 zilizopita kilizuia operesheni kubwa haitarudiwa tena."

Taarifa hiyo pia ilisisitiza: "Ikiwa hali kama ile ya zamani itatokea, jibu la Iran litafuatana na mshangao mpya na hatua ambazo zitakuwa kali zaidi na zenye kuharibu kuliko hapo awali."